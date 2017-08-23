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Украина направит двух наблюдателей на учения "Запад-2017" в Белоруссию

Международная панорама
23 августа, 15:27 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 23, августа. /ТАСС

Для наблюдения за маневрами также приглашены представители Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Швеции, Норвегии

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КИЕВ, 23 августа. /ТАСС/. Двое украинских наблюдателей по приглашению белорусской стороны отправятся в республику для наблюдения за учениями "Запад-2017". Об этом в среду сообщили в пресс-службе Генштаба Вооруженных сил Украины.

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"Украинская сторона подтверждает факт приглашения которые должны сопредставителей Украины для наблюдения за ходом военных учений "Запад-2017", состояться на территории Республики Беларусь с участием войск Российской Федерации. В период с 16 по 20 сентября за ходом учений будут наблюдать двое украинских верификаторов", - говорится на официальной странице генштаба в Facebook.

Согласно Венскому документу, принятому ОБСЕ в 2011 году, сухопутные учения подлежат международному наблюдению при численности их участников свыше 13 тыс. человек. Этот документ также включает критерии по количеству танков и бронемашин. При проведении масштабных учений по высадке воздушного или морского десанта, согласно нормам ОБСЕ, международных наблюдателей должны приглашать на маневры, в которых участвуют от 3,5 тыс. человек.

Учения "Запад-2017"

Во вторник в министерстве обороны Белоруссии сообщили, что в рамках выполнения Венского документа, а также двусторонних договоренностей о дополнительных мерах укрепления доверия и безопасности на маневры приглашены наблюдатели от семи стран - Украины, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Швеции, Норвегии.

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В качестве наблюдателей также приглашены представители аккредитованного при минобороны военно-дипломатического корпуса, а также представители международных организаций, таких как ООН, ОБСЕ, НАТО, ОДКБ, СНГ и Международный комитет Красного Креста.

Маневры, отметили в министерстве, будут освещать представители СМИ из десятков стран.

Учения "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября на шести полигонах России и Белоруссии. Как ожидается, в них примут участие около 12,7 тыс. военных (в том числе примерно 10,2 тыс. на территории Белоруссии) и около 680 единиц боевой техники.

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