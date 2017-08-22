Минск пригласил представителей Украины и НАТО наблюдать за учениями "Запад-2017"

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МИНСК, 22 августа. /ТАСС/. Белоруссия пригласила представителей семи государств и ряда международных организаций, в том числе НАТО, для наблюдения за белорусско-российскими учениями "Запад-2017". Об этом сообщили во вторник в министерстве обороны Белоруссии.
"Опираясь на практику добрососедства и взаимности, в рамках Венского документа 2011 года ОБСЕ "О мерах укрепления доверия и безопасности", а также двусторонних договоренностей о дополнительных мерах укрепления доверия и безопасности, на мероприятие приглашены наблюдатели от семи стран - Украины, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Швеции, Норвегии", - отметили в оборонном ведомстве.
В качестве наблюдателей также приглашены представители аккредитованного при Минобороны военно-дипломатического корпуса, а также представители международных организаций, таких как ООН, ОБСЕ, НАТО, ОДКБ, СНГ и Международный комитет Красного Креста.
"С целью полного, достоверного и своевременного информирования общественности об учении "Запад-2017" наблюдение за учением организуется в строгом соответствии с национальным законодательством и международными договорами", - заверили в белорусском военном ведомстве.
Маневры, отметили в министерстве, будут освещать представители СМИ из десятков стран мира.
Учения "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября нынешнего года на шести полигонах России и Белоруссии. Как ожидается, в них примут участие около 12,7 тыс. военных (в том числе примерно 10,2 тыс. - на территории Белоруссии) и около 680 единиц боевой техники.