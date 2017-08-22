Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.08:
$ 59.04
€ 69.59
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минск пригласил представителей Украины и НАТО наблюдать за учениями "Запад-2017"

Международная панорама
22 августа, 13:49 дата обновления: 22 августа, 13:52 UTC+3

В качестве наблюдателей также приглашены представители международных организаций, таких как ООН, ОБСЕ, НАТО, ОДКБ, СНГ и Международный комитет Красного Креста

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Алексей Дружинин/TACC

МИНСК, 22 августа. /ТАСС/. Белоруссия пригласила представителей семи государств и ряда международных организаций, в том числе НАТО, для наблюдения за белорусско-российскими учениями "Запад-2017". Об этом сообщили во вторник в министерстве обороны Белоруссии.

Смотрите также

Как учения "Запад-2017" наделали много "шума" в Европе и США

"Опираясь на практику добрососедства и взаимности, в рамках Венского документа 2011 года ОБСЕ "О мерах укрепления доверия и безопасности", а также двусторонних договоренностей о дополнительных мерах укрепления доверия и безопасности, на мероприятие приглашены наблюдатели от семи стран - Украины, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Швеции, Норвегии", - отметили в оборонном ведомстве.

В качестве наблюдателей также приглашены представители аккредитованного при Минобороны военно-дипломатического корпуса, а также представители международных организаций, таких как ООН, ОБСЕ, НАТО, ОДКБ, СНГ и Международный комитет Красного Креста.

Смотрите также

Премьер Латвии ждет от России приглашения наблюдать за учениями "Запад-2017"

Генерал США полагает, что учения РФ и Белоруссии "Запад-2017" могут быть "троянским конем"

Минобороны Белоруссии: учения "Запад-2017" пройдут с участием более 10 тысяч военных

"С целью полного, достоверного и своевременного информирования общественности об учении "Запад-2017" наблюдение за учением организуется в строгом соответствии с национальным законодательством и международными договорами", - заверили в белорусском военном ведомстве.

Маневры, отметили в министерстве, будут освещать представители СМИ из десятков стран мира.

Учения "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября нынешнего года на шести полигонах России и Белоруссии. Как ожидается, в них примут участие около 12,7 тыс. военных (в том числе примерно 10,2 тыс. - на территории Белоруссии) и около 680 единиц боевой техники.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Украина Белоруссия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Тигр"-трансформер
Что означают цвета триколора и где его впервые подняли
15 главных фото недели: теракт в Барселоне, молнии в Москве, вулканы на Камчатке
Фото
Мать Хезер Хейер Сюзан Бро
8
Мать погибшей в Шарлотсвилле предложила перенести памятники южанам-конфедератам в музеи
14
Теракт в Барселоне: 13 погибших, 80 пострадавших
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Почему задержали директора "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова
2
В МЧС назвали вероятную причину пожара в Ростове-на-Дону
3
США отправили на Украину первую партию угля
4
Ляшко потребовал от властей Украины отменить контракт на закупку в США газового угля
5
Бой Зиновия Колобанова: историки спорят о звезде Героя для лейтенанта, подбившего 22 танка
6
Полина Диброва победила в конкурсе "Миссис Россия 2017"
7
Пожар в Ростове-на-Дону. Хроника событий
Темы дня
Новости партнеров
Реклама