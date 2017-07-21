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Генерал США полагает, что учения РФ и Белоруссии "Запад-2017" могут быть "троянским конем"

Международная панорама
21 июля, 2:31 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 21, июля. /ТАСС

По мнению генерал-лейтенанта Бена Ходжеса, Россия может использовать учения как повод для того, чтобы оставить свои вооружения на территории Белоруссии

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ВАШИНГТОН, 21 июля. /ТАСС/. Командующий сухопутными войсками вооруженных сил США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес полагает, что российско-белорусские стратегические учения "Запад-2017", запланированные на сентябрь текущего года, могут стать своего рода "троянским конем". Свое мнение по этому поводу военачальник обозначил в интервью в четверг агентству Reuters.

Интервью

Андрей Равков

Глава Минобороны Белоруссии: учение "Запад-2017" не направлено против третьих стран

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С его точки зрения, Россия может использовать эти маневры как повод для того, чтобы оставить свои вооружения на территории Белоруссии. "Люди переживают, что это троянский конь. Они [российская сторона] говорят: "Мы просто проводим учения". А потом внезапно они передислоцируют куда-то весь этот контингент и свои средства", - утверждал генерал.

Ходжес при этом не привел никаких доказательств в пользу своей теории, утверждая только, что открытость Москвы по поводу масштабов проводимых маневров может приободрить страны Восточной Европы.

Как ранее сообщил ТАСС министр обороны Белоруссии Андрей Равков, в стратегических учениях "Запад-2017" примут участие 12,7 тыс. военнослужащих. Маневры пройдут на шести полигонах республики, а также в России. По словам министра, проследить за ходом учений смогут более 80 приглашенных международных наблюдателей, включая представителей НАТО.

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