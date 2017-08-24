СМИ: КНДР может вести разработку новой баллистической ракеты подводных лодок

Politico: Трамп в частном порядке выражал сенаторам недовольство санкциями против РФМеждународная панорама 24 августа, 3:38
В Приморье спустили на воду головной катер проекта 23370 для Тихоокеанского флотаАрмия и ОПК 24 августа, 3:27
ВВС США подписали контракт на разработку новой ядерной крылатой ракеты большой дальностиМеждународная панорама 24 августа, 3:04
На опыте: ЦСКА вновь сыграет на групповом этапе Лиги чемпионовСпорт 24 августа, 2:17
Госдеп: США стремятся к улучшению отношений с РоссиейМеждународная панорама 24 августа, 1:52
Дворкович: ЦСКА внес важный вклад в копилку России в таблице коэффициентов УЕФАСпорт 24 августа, 1:47
СМИ: ПСЖ заплатит за Мбаппе €150 млн и отдаст "Монако" одного футболистаСпорт 24 августа, 1:40
Вратарь "Янг Бойз": ЦСКА вполне может побороться за выход в плей-офф Лиги чемпионовСпорт 24 августа, 1:20
Бабаев: ЦСКА не стоит надеяться на благосклонность жребия группового этапа Лиги чемпионовСпорт 24 августа, 1:17
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТОКИО, 24 августа. /ТАСС/. КНДР в настоящее время может вести разработку новой баллистической ракеты для подводных лодок (БРПЛ). Об этом в четверг сообщило японское общественное телевидение NHK.
Такое предположение телеканал выдвинул на основании фотографий, сделанных во время посещения лидером КНДР Ким Чен Ыном НИИ химических материалов при национальной Академии военных наук, и опубликованных агентством ЦТАК. На одной из них за спиной Ким Чен Ына видна доска с планом разработки вооружения, на которой большими буквами написано "Пуккынсон-3" ("Полярная звезда") - такое название носят северокорейские БРПЛ. Ранее КНДР уже проводила испытания "Пуккынсон-1" и "Пуккынсон-2".
Ситуация на Корейском полуострове продолжает оставаться напряженной. В понедельник в регионе начались командно-штабные учения Южной Кореи и США под названием Ulchi - Freedom Guardian. КНДР сочла их враждебными действиями, которые усиливают напряженность в регионе, и решительно осудила начало учений.