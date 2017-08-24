СМИ: КНДР может вести разработку новой баллистической ракеты подводных лодок

ТОКИО, 24 августа. /ТАСС/. КНДР в настоящее время может вести разработку новой баллистической ракеты для подводных лодок (БРПЛ). Об этом в четверг сообщило японское общественное телевидение NHK.

Такое предположение телеканал выдвинул на основании фотографий, сделанных во время посещения лидером КНДР Ким Чен Ыном НИИ химических материалов при национальной Академии военных наук, и опубликованных агентством ЦТАК. На одной из них за спиной Ким Чен Ына видна доска с планом разработки вооружения, на которой большими буквами написано "Пуккынсон-3" ("Полярная звезда") - такое название носят северокорейские БРПЛ. Ранее КНДР уже проводила испытания "Пуккынсон-1" и "Пуккынсон-2".

Ситуация на Корейском полуострове продолжает оставаться напряженной. В понедельник в регионе начались командно-штабные учения Южной Кореи и США под названием Ulchi - Freedom Guardian. КНДР сочла их враждебными действиями, которые усиливают напряженность в регионе, и решительно осудила начало учений.