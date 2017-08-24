El Pais: Бельгия сообщала Каталонии о подозрениях насчет имама в Барселоне

МАДРИД, 24 августа. /ТАСС/. Правоохранительные органы бельгийского Вильворде 17 месяцев назад уведомили каталонскую полицию о своих подозрениях в отношении предполагаемого организатора терактов в Барселоне, имама Абдельбаки ас-Сати. Об этом сообщила в четверг газета El Pais со ссылкой на источники в сфере борьбы с терроризмом. По ее информации, уведомление поступило, когда вероятный террорист находился в Вильворде. Речь идет о первом "сигнале" в отношении ас-Сати, который вскоре перебрался в Риполь и стал имамом.

В ответ на запрос бельгийцев начальник отдела стратегического анализа главного информационного управления Моссос д'Эсквадра Даниэль Канальс подчеркнул, что ас-Сати "не был известен", однако человек с той же фамилией подозревался в возможных связях с террористами в рамках одной из операций. Как отметили представители каталонских властей, речь шла о "неофициальной консультации".

Как ранее передала газета "Дерньер эр", ас-Сати, имел полноценную запасную базу в Бельгии. Имам неоднократно приезжал в Бельгию, в последний раз он находился на территории королевства с января по март 2016 года и покинул страну за две недели до терактов в Брюсселе 22 марта, которые унесли жизни свыше 30 человек. В предместье Брюсселя - Вильворде - проживают семья и родственники имама.

По данным источников "Дерньер эр" в бельгийской полиции, ас-Сати во время пребывания в Бельгии предпринял ряд попыток вербовки мигрантской молодежи для участия в войне в Сирии. Администрация мечети в Дигеме даже информировала местные власти об имаме, как о радикальном элементе.

По сообщению испанской полиции, имам Абдельбаки ас-Сати является одним из двух погибших при взрыве в Альканаре в ночь с 16 на 17 августа, где террористы производили самодельную взрывчатку. Местные СМИ считают, что этот имам был организатором терактов в Каталонии и именно он занимался идеологической обработкой молодых марокканцев, совершивших нападения в Барселоне и Камбрильсе, которые после потери лидера и взрывчатки решились совершить нападение с подручными средствами.

17 августа на туристической улице Рамбла в центре Барселоны водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих. Вслед за этим полиция Каталонии ликвидировала в Камбрильсе на юге автономии пятерых террористов. Они пытались осуществить теракт аналогичный тому, который был совершен в Барселоне. Жертвами терактов стали 15 человек. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).