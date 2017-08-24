СМИ: двое причастных к терактам в Каталонии пытались в конце июля арендовать фургон

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МАДРИД, 24 августа. /ТАСС/. По меньшей мере двое подозреваемых в причастности к терактам в Каталонии уже пытались 29 июля этого года арендовать фургон. Об этом сообщило в четверг агентство Europa Press.
По его информации, речь может идти о террористе, ликвидированном в Камбрильсе, и Мухаммеде Ааля, которого суд постановил не заключать под стражу. С ними был еще один человек, личность которого не установлена. Втроем они пришли в компанию по аренде транспортных средств, однако им отказали в прокате фургона.
Причина заключалась в том, что запросивший авто был моложе, чем требовалось для аренды. Однако именно в данной компании предполагаемым террористам подсказали другое предприятие, где возможно взять на прокат фургон, поскольку там не такие жесткие требования.
17 августа на туристической улице Рамбла в центре Барселоны водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих. Вслед за этим полиция Каталонии ликвидировала в Камбрильсе на юге автономии пятерых террористов. Они пытались осуществить теракт, аналогичный тому, который был совершен в Барселоне. Жертвами терактов стали 15 человек.
Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).