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Премьер Польши: Варшава в сфере репараций от Берлина добивается справедливости

Международная панорама
24 августа, 18:53 UTC+3 ВАРШАВА ВАРШАВА 24, августа. /ТАСС

По словам Беаты Шидло, ущерб, причиненный республике во время Второй мировой войны, должен быть компенсирован

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ВАРШАВА, 24 августа. /ТАСС/. Польское правительство считает тему получения от Германии репараций за ущерб, причиненный республике во время Второй мировой войны, вопросом восстановления справедливости. Такое мнение высказала в четверг на пресс-конференции премьер-министр республики Беата Шидло.

"Польша борется за справедливость, за то, что должно быть выполнено по отношению к нам. Мы стали жертвой Второй мировой войны", - сказала она, подчеркнув, что это "никогда не было исправлено".

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В июле лидер правящей в Польше партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский указал, что Польша никогда не отказывалась от компенсаций со стороны Германии. Министр национальной обороны Антоний Мачеревич подчеркнул, что с правовой точки зрения у Варшавы есть все основания требовать от Берлина выплаты репараций.

В ответ на дискуссию о репарациях в Польше заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер заявила, что данный вопрос был с правовой и политической точек зрения полностью урегулирован. Она напомнила, что Варшава "в августе 1953 года отказалась от дальнейших репараций со стороны Германии и неоднократно это подтверждала".

В 2004 году по поручению мэра Варшавы был проведен подсчет ущерба, который понесла польская столица в период Второй мировой войны. Эксперты оценили общую сумму потерь в $45,3 млрд.

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