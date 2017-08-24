Марокко в сотрудничестве с Испанией расследует теракт в Барселоне

Шалимов: "Краснодар" отошел от своей игры в матче с "Црвеной Звездой"Спорт 25 августа, 1:10
Звезды российского и мирового автоспорта соберутся в Сочи на фестивале "Зажигание-2017"Спорт 25 августа, 1:05
Шалимов: невыход в групповой этап Лиги Европы является катастрофой для "Краснодара"Спорт 25 августа, 1:01
Отдохнули и снова в бой: гонщики "Формулы-1" после летних каникул выступят в БельгииСпорт 25 августа, 0:54
Победа "Зенита" позволила России приблизиться к Франции в таблице коэффициентов УЕФАСпорт 25 августа, 0:43
Несколько болельщиков "Црвены Звезды" прорвались на поле после матча с "Краснодаром"Спорт 25 августа, 0:39
Летчики ВКС РФ за неделю 11 раз поднимались на перехват иностранных самолетовАрмия и ОПК 25 августа, 0:36
Кокорин: "Зенит" обязан был побеждать "Утрехт" при такой поддержке на стадионеСпорт 25 августа, 0:31
CNN выложил видео ареста на Украине граждан КНДР, пытавшихся украсть "чертежи" ракетМеждународная панорама 25 августа, 0:29
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
РАБАТ, 24 августа. /ТАСС/. Службы безопасности Марокко координируют сотрудничество с Испанией для проведения необходимых расследований теракта в Барселоне. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции марокканский министр-делегат при главе правительства по вопросам контактов с парламентом и гражданским обществом, официальный представитель правительства Мустафа аль-Хальфи.
"Следственные действия все еще продолжаются", - сказал он, добавив, что "все в настоящее время работают над тем, чтобы арестовать лиц, вовлеченных в осуществление этого террористического акта".
Аль-Хальфи подчеркнул, что "интенсивная координация между Марокко и Испанией в антитеррористической сфере затрагивает не только вопросы безопасности, но и религиозный аспект".
Как пояснил министр, "террористы постоянно меняют методы и средства, переходя на высокие информационные технологии, используемые для вербовки, управления и обучения лиц, которые затем должны совершать теракты".
17 августа на туристической улице Рамбла в центре Барселоны водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих. Вслед за этим полиция Каталонии ликвидировала в Камбрильсе на юге автономии пятерых террористов. Они пытались осуществить теракт аналогичный тому, который был совершен в Барселоне. Жертвами атак стали 15 человек.
По данным испанской полиции, устроителями терактов в Каталонии является ячейка, состоящая в основном из марокканцев и выходцев из этой страны. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Ранее на этой неделе правоохранительные органы Марокко задержали нескольких человек, которые могут быть связаны с ячейкой, причастной к терактам в Каталонии.