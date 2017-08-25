Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.08:
$ 59.14
€ 69.74
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти Таиланда не располагают данными, что экс-премьер Йинглак Чинават покинула страну

Международная панорама
25 августа, 7:41 дата обновления: 25 августа, 8:34 UTC+3 БАНГКОК БАНГКОК 25, августа. /ТАСС

Адвокат бывшего премьера узнал о неявке на оглашение вердикта за несколько минут до начала заседания

Поделиться
Материал из 1 страницы

БАНГКОК, 25 августа. /ТАСС/. Иммиграционное бюро Таиланда не располагает данными о том, что экс-премьер Йинглак Чинават (2011-2014 годы) покинула территорию королевства. Об этом в пятницу журналистам сообщил глава ведомства генерал-лейтенант Нататорн Просунторн.

Смотрите также

СМИ: суд Таиланда выдал ордер на арест экс-премьера Йинглак Чинават за неявку в суд

Экс-премьер Таиланда Чинават намерена опротестовать штраф в $1 млрд за халатность

В Таиланде экс-премьер предостерегла своих сторонников от уличных беспорядков

"У нас нет данных, что Чинават покинула страну", - сказал он. В то же время адвокат экс-премьера Норавит Лалаенг сообщил, что "не располагает данными о месте нахождения" его подзащитной. Как сообщил Лалаенг репортерам у здания суда, о ее неявке на оглашение вердикта сам адвокат узнал буквально за несколько минут до начала заседания.

Как сообщает газета Khaosod со ссылкой на источники в окружении политика, экс-премьер Таиланда предположительно покинула территорию королевства и вылетела в Сингапур еще накануне.

Коллегия Верховного суда Таиланда приняла решение выдать ордер на арест Чинават за неявку на оглашение вердикта по ее делу. Она обвиняется в халатности при реализации госпрограммы по залоговому выкупу риса у сельхозпроизводителей. Суд назначил новую дату оглашения вердикта на 27 сентября, ей грозит до 10 лет лишения свободы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Чинават, Йинглак
Страны
Таиланд
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Достопримечательности Крыма в формате 360°
Дмитрий Васин и Сагдиана Хамзина, занявшие призовое четвертое место в категории "сценическое танго"
Аргентинское танго: от первых объятий до чемпионата мира
"Тигр"-трансформер
Фото
Мать Хезер Хейер Сюзан Бро
8
Мать погибшей в Шарлотсвилле предложила перенести памятники южанам-конфедератам в музеи
14
Теракт в Барселоне: 13 погибших, 80 пострадавших
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В тувинской тайге найдены пятеро пропавших детей
2
Медведев утвердил перечень вузов с правом присуждать научные степени
3
Пропавшие в тувинской тайге дети сами вышли к своему селу
4
В США медработник выиграла в лотерею рекордные $759 млн
5
Фигуранты дела "хабаровских живодерок" получили реальные сроки заключения
6
Кравчук: Киев в 1991 году перехитрил Москву
7
Число пострадавших при взрыве в центре Киева увеличилось до трех
Темы дня
Новости партнеров
Реклама