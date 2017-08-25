Власти Таиланда не располагают данными, что экс-премьер Йинглак Чинават покинула страну

БАНГКОК, 25 августа. /ТАСС/. Иммиграционное бюро Таиланда не располагает данными о том, что экс-премьер Йинглак Чинават (2011-2014 годы) покинула территорию королевства. Об этом в пятницу журналистам сообщил глава ведомства генерал-лейтенант Нататорн Просунторн.

"У нас нет данных, что Чинават покинула страну", - сказал он. В то же время адвокат экс-премьера Норавит Лалаенг сообщил, что "не располагает данными о месте нахождения" его подзащитной. Как сообщил Лалаенг репортерам у здания суда, о ее неявке на оглашение вердикта сам адвокат узнал буквально за несколько минут до начала заседания.

Как сообщает газета Khaosod со ссылкой на источники в окружении политика, экс-премьер Таиланда предположительно покинула территорию королевства и вылетела в Сингапур еще накануне.

Коллегия Верховного суда Таиланда приняла решение выдать ордер на арест Чинават за неявку на оглашение вердикта по ее делу. Она обвиняется в халатности при реализации госпрограммы по залоговому выкупу риса у сельхозпроизводителей. Суд назначил новую дату оглашения вердикта на 27 сентября, ей грозит до 10 лет лишения свободы.