El Pais: сокамерники грозят расправой подозреваемому в причастности к терактам в Каталонии

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ТАСС, 25 августа. Подозреваемый в причастности к терактам в Каталонии получает угрозы от заключенных мадридской тюрьмы в муниципалитете Сото-дель-Реаль, в которую он был помещен 22 августа.
Об этом сообщила в четверг газета El Pais со ссылкой на источники в полиции и пенитенциарных учреждениях.
По ее информации, заключенные обещали Дриссу Укабиру "разорвать его на части, когда он выйдет во двор". Подозреваемый попросил у работников тюрьмы защиты. Издание отмечает, что он содержится в одиночной камере в ожидании суда.
Укабиру предъявлены обвинения в убийстве, причинении ущерба здоровью людей и в том, что он состоял в террористической группировке.