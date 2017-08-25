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El Pais: сокамерники грозят расправой подозреваемому в причастности к терактам в Каталонии

Международная панорама
25 августа, 7:53 UTC+3 ТАСС

Заключенные пригрозили Дриссу Укабиру, что "разорвут его на части", когда он выйдет во двор

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ТАСС, 25 августа. Подозреваемый в причастности к терактам в Каталонии получает угрозы от заключенных мадридской тюрьмы в муниципалитете Сото-дель-Реаль, в которую он был помещен 22 августа.

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Об этом сообщила в четверг газета El Pais со ссылкой на источники в полиции и пенитенциарных учреждениях.

По ее информации, заключенные обещали Дриссу Укабиру "разорвать его на части, когда он выйдет во двор". Подозреваемый попросил у работников тюрьмы защиты. Издание отмечает, что он содержится в одиночной камере в ожидании суда.

Укабиру предъявлены обвинения в убийстве, причинении ущерба здоровью людей и в том, что он состоял в террористической группировке.

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