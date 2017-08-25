El Pais: сокамерники грозят расправой подозреваемому в причастности к терактам в Каталонии

ТАСС, 25 августа. Подозреваемый в причастности к терактам в Каталонии получает угрозы от заключенных мадридской тюрьмы в муниципалитете Сото-дель-Реаль, в которую он был помещен 22 августа.

Об этом сообщила в четверг газета El Pais со ссылкой на источники в полиции и пенитенциарных учреждениях.

По ее информации, заключенные обещали Дриссу Укабиру "разорвать его на части, когда он выйдет во двор". Подозреваемый попросил у работников тюрьмы защиты. Издание отмечает, что он содержится в одиночной камере в ожидании суда.

Укабиру предъявлены обвинения в убийстве, причинении ущерба здоровью людей и в том, что он состоял в террористической группировке.