Глава МИД Южной Кореи рассчитывает на успех российско-корейского саммита во Владивостоке

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МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Республики Корея Кан Гён Хва считает, что встреча президента РФ Владимира Путина и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина принесет результаты, в частности по вопросам урегулирования ситуации на Корейском полуострове. Такое заявление она сделала в пятницу на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве.
"Я рассчитываю, что наши президенты углубленно обменяются мнениями по всему спектру нашего сотрудничества, и обязательно встреча на полях Восточного экономического форума даст очень хороший результат не только по международной проблеме на Корейском полуострове, но и по двустороннему сотрудничеству", - сказала министр.
Кан Гён Хва находится в Москве со первым рабочим визитом в качестве министра иностранных дел.