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Глава МИД Южной Кореи рассчитывает на успех российско-корейского саммита во Владивостоке

Международная панорама
25 августа, 10:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, августа. /ТАСС

Кан Гён Хва также отметил важность диалога не только по международной проблеме на Корейском полуострове, но и по двустороннему сотрудничеству

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МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Республики Корея Кан Гён Хва считает, что встреча президента РФ Владимира Путина и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина принесет результаты, в частности по вопросам урегулирования ситуации на Корейском полуострове. Такое заявление она сделала в пятницу на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве.

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"Я рассчитываю, что наши президенты углубленно обменяются мнениями по всему спектру нашего сотрудничества, и обязательно встреча на полях Восточного экономического форума даст очень хороший результат не только по международной проблеме на Корейском полуострове, но и по двустороннему сотрудничеству", - сказала министр.

Кан Гён Хва находится в Москве со первым рабочим визитом в качестве министра иностранных дел.

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Персоны
Мун Чжэ Ин Лавров, Сергей Викторович Путин, Владимир Владимирович
Страны
Россия Республика Корея
Темы
Ситуация на Корейском полуострове
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