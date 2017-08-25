Главы МИД РФ и Южной Кореи обсудят ситуацию вокруг КНДР

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Министры иностранных дел России и Южной Кореи Сергей Лавров и Кан Гён Хва рассмотрят в пятницу ситуацию на Корейском полуострове и двусторонние отношения, включая график политических контактов на различных уровнях. Это первый визит Кан Гён Хва в Москву с момента ее назначения на пост главы МИД в июне текущего года.

"Планируется обсудить актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, график политических контактов, сотрудничество в практических областях", - отметили в МИД.

Подготовка к контактам на высшем уровне

В повестке дня переговоров и предстоящая встреча президентов двух стран Владимира Путина и Мун Чжэ Ина во Владивостоке на полях третьего Восточного экономического форума, который пройдет 6-7 сентября.

Лидеры уже встречались 7 июля в Гамбурге в рамках саммита "двадцатки". Мун Чжэ Ин тогда пригласил главу российского государства посетить республику. "Это будет очень хорошая возможность обсудить все вопросы между нашими странами", - заявил президент Республики Корея.

В Москве высоко оценивают приверженность администрации Мун Чжэ Ина курсу на укрепление всего комплекса связей с Россией.

"Республика Корея - важный партнер России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, с которым мы стремимся развивать равноправное и взаимовыгодное сотрудничество, - подчеркнули в МИД РФ. - Дорожим достигнутым уровнем двусторонних отношений, конструктивным характером взаимодействия в практических вопросах торгово-экономического взаимодействия, региональной безопасности, по проблематике Корейского полуострова".

Между Москвой и Сеулом идет работа по совершенствованию договорно-правовой базы. Главы МИД рассмотрят перспективы подписания совместных документов в различных областях.

На Корейском полуострове

Одной из главных тем является ситуация на Корейском полуострове, обострившаяся этим летом.

"Исходим из того, что существующие здесь проблемы необходимо решать исключительно политико-дипломатическими средствами, - убеждены в российском дипведомстве. - Путь к миру и стабильности в Северо-Восточной Азии лежит в русле комплексного урегулирования при активном участии всех заинтересованных сторон".

Военные учения

В Москве полагают, что начавшиеся 21 августа (продлятся до 1 сентября) очередные американо-южнокорейские военно-морские учения Ulchi-Freedom Guardian не способствуют деэскалации напряженности.

В России призвали все стороны к максимальной осторожности.

"В результате накачивания региона вооружениями любой опрометчивый шаг или даже непреднамеренный инцидент может стать поводом для военного конфликта, - отметили в МИД РФ. - Рассчитываем, что КНДР продолжит проявлять сдержанность и не станет реагировать на указанные маневры военным образом".

Кан Гён Хва заявила 23 августа, что Сеул продолжит попытки мирного решения проблемы КНДР путем продвижения диалога, предотвращения провокаций Пхеньяна и укрепления связей с Китаем и Россией.

Для нормализации положения в целом Москва и Пекин ранее выдвинули программу "двойной заморозки" - одновременной приостановки военных учений США и Южной Кореи и ракетных пусков КНДР.