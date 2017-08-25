Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.08:
$ 59.14
€ 69.74
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Главы МИД РФ и Южной Кореи обсудят ситуацию вокруг КНДР

Политика
25 августа, 0:29 UTC+3 МОСКВА 25, августа. /ТАСС

Сергей Лавров и Кан Гён Хва в ходе встречи также рассмотрят вопросы двусторонних отношений

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Министры иностранных дел России и Южной Кореи Сергей Лавров и Кан Гён Хва рассмотрят в пятницу ситуацию на Корейском полуострове и двусторонние отношения, включая график политических контактов на различных уровнях. Это первый визит Кан Гён Хва в Москву с момента ее назначения на пост главы МИД в июне текущего года.

"Планируется обсудить актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, график политических контактов, сотрудничество в практических областях", - отметили в МИД.

Подготовка к контактам на высшем уровне

В повестке дня переговоров и предстоящая встреча президентов двух стран Владимира Путина и Мун Чжэ Ина во Владивостоке на полях третьего Восточного экономического форума, который пройдет 6-7 сентября.

Смотрите также

Ядерная программа КНДР. Досье

Лидеры уже встречались 7 июля в Гамбурге в рамках саммита "двадцатки". Мун Чжэ Ин тогда пригласил главу российского государства посетить республику. "Это будет очень хорошая возможность обсудить все вопросы между нашими странами", - заявил президент Республики Корея.

В Москве высоко оценивают приверженность администрации Мун Чжэ Ина курсу на укрепление всего комплекса связей с Россией.

"Республика Корея - важный партнер России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, с которым мы стремимся развивать равноправное и взаимовыгодное сотрудничество, - подчеркнули в МИД РФ. - Дорожим достигнутым уровнем двусторонних отношений, конструктивным характером взаимодействия в практических вопросах торгово-экономического взаимодействия, региональной безопасности, по проблематике Корейского полуострова".

Между Москвой и Сеулом идет работа по совершенствованию договорно-правовой базы. Главы МИД рассмотрят перспективы подписания совместных документов в различных областях.

На Корейском полуострове

Одной из главных тем является ситуация на Корейском полуострове, обострившаяся этим летом.

"Исходим из того, что существующие здесь проблемы необходимо решать исключительно политико-дипломатическими средствами, - убеждены в российском дипведомстве. - Путь к миру и стабильности в Северо-Восточной Азии лежит в русле комплексного урегулирования при активном участии всех заинтересованных сторон".

Военные учения

В Москве полагают, что начавшиеся 21 августа (продлятся до 1 сентября) очередные американо-южнокорейские военно-морские учения Ulchi-Freedom Guardian не способствуют деэскалации напряженности.

Смотрите также
Граница демилитаризованной зоны, Корея

По разные стороны баррикад: сравнение вооруженных сил КНДР и Южной Кореи

В России призвали все стороны к максимальной осторожности.

"В результате накачивания региона вооружениями любой опрометчивый шаг или даже непреднамеренный инцидент может стать поводом для военного конфликта, - отметили в МИД РФ. - Рассчитываем, что КНДР продолжит проявлять сдержанность и не станет реагировать на указанные маневры военным образом".

Кан Гён Хва заявила 23 августа, что Сеул продолжит попытки мирного решения проблемы КНДР путем продвижения диалога, предотвращения провокаций Пхеньяна и укрепления связей с Китаем и Россией.

Для нормализации положения в целом Москва и Пекин ранее выдвинули программу "двойной заморозки" - одновременной приостановки военных учений США и Южной Кореи и ракетных пусков КНДР.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ВЭФ-2017 Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
Персоны
Мун Чжэ Ин Лавров, Сергей Викторович Путин, Владимир Владимирович
Страны
КНДР Россия Республика Корея
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Достопримечательности Крыма в формате 360°
Дмитрий Васин и Сагдиана Хамзина, занявшие призовое четвертое место в категории "сценическое танго"
Аргентинское танго: от первых объятий до чемпионата мира
"Тигр"-трансформер
Фото
2
Генконсульство подтвердило, что сын убитого полицией США мужчины является гражданином РФ
19
Госдума завершила весеннюю сессию
4
Медведев почтил память экс-канцлера Германии Гельмута Коля
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Как минимум 16 сотрудников посольства США пострадали на Кубе
2
Умер народный артист РФ Владимир Василёв
3
Клиентов туроператора Ted Travel начнут вывозить из Турции в пятницу
4
На Нижне-Бурейской ГЭС произошла авария
5
CNN выложил видео ареста на Украине граждан КНДР, пытавшихся украсть "чертежи" ракет
6
Чеченский центр подготовки спецназа переименовали в Российский университет спецназа
7
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама