СМИ: КНДР не хочет усугублять ситуацию и показывает готовность к диалогу

ТАСС, 27 августа. КНДР, вероятно, не хочет усугублять ситуацию на Корейском полуострове своими провокационными действиями и демонстрирует готовность к диалогу, несмотря на совместные южнокорейско-американские учения Ulchi - Freedom Guardian. Об этом сообщило в воскресенье агентство Yonhap со ссылкой на чиновника из администрации президента Республики Корея Мун Чжэ Ина.

"Понятно, что нынешняя ситуация не имеет ничего общего со стратегическими провокациями", - сказал он, имея в виду осуществленные в субботу Пхеньяном ракетные испытания. По данным американских военных, в тот день состоялся запуск трех баллистических ракет малой дальности, однако в Сеуле склонны считать, что речь идет о снарядах, выпущенных из новой реактивной системы залпового огня.

"Кажется, что Северная Корея старается не усугублять ситуацию. Этот вид низкоинтенсивных провокаций может быть понят как сигнал того, что настрой на диалог сохранится после военных учений союзников [Южной Кореи и США]", - добавил чиновник.

Напомним, ранее в регионе стартовали учения Ulchi - Freedom Guardian. КНДР расценила эти маневры как враждебные действия, которые усиливают напряженность в регионе, и решительно осудила их начало.