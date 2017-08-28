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Мексика не будет платить за строительство стены на границе с США

Международная панорама
28 августа, 3:02 UTC+3 ТАСС

В МИД страны подчеркнули, что такая позиция отвечает принципу суверенности и национального достоинства

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ТАСС, 28 августа. Правительство Мексики не собирается финансировать строительство стены на границе с США, как предлагает американский президент Дональд Трамп. Соответствующее заявление размещено в воскресенье на сайте МИД страны.

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"Как всегда подчеркивало правительство Мексики, наша страна ни при каких обстоятельствах не будет платить за строительство стены или другого физического барьера на территории США вдоль мексиканской границы. Такая позиция - не стратегия Мексики по переговорам, она отвечает принципу суверенности и национального достоинства", - говорится в сообщении.

Ранее в воскресенье Трамп назвал Мексику страной с "одним из самых высоких уровней преступности" и вновь напомнил о необходимости возведения стены.

Постройка барьера на границе с Мексикой - одно из ключевых предвыборных обещаний Трампа. Указ о создании стены подписан Трампом еще 25 января, ее протяженность должна составить более 3 тыс. км. Американский лидер неоднократно заявлял, что за сооружение стены должен заплатит Мехико. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето в свою очередь указывал, что его страна не станет финансировать возведение барьера.

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