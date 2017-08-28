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Генсек НАТО заявил, что Евросоюз не справится без альянса

Международная панорама
28 августа, 11:16 UTC+3 ВАРШАВА ВАРШАВА 28, августа. /ТАСС

Европа зависит от НАТО, альянс является гарантом коллективной обороны, отметил Йенс Столтенберг

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

© EPA-EFE/TOMASZ WASZCZUK

ВАРШАВА, 28 августа. /ТАСС/. Европейский союз с точки зрения безопасности зависим и не справится без НАТО. Такое мнение высказал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью, опубликованном в понедельник газетой "Речь Посполита".

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Касаясь общей европейской политики обороны, Столтенберг указал, что она должна быть "не конкуренцией для НАТО, а дополнением". "Мы хотим иметь больше европейских сил, современных возможностей, повысить расходы на оборону, - сказал он. - Но мы должны избегать дублирования, создания европейских командований или европейской армии, а также риторики, что Европа справится без НАТО". "НАТО - гарант коллективной обороны, и Европа от нее зависит", - полагает генсек.

По его словам, "после Brexit два государства (США и Великобритания), больше всех выделяющие на оборону, будут странами, находящимися за пределами ЕС". "А три из четырех боевых групп на восточном фланге окажутся под командованием стран вне Евросоюза. Поэтому нет никакой возможности справиться без помощи этих членов НАТО, не входящих в ЕС", - заключил Столтенберг.

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