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НАТО не приняла окончательное решение об отправке наблюдателей на "Запад - 2017"

Международная панорама
28 августа, 11:05 UTC+3 ВАРШАВА ВАРШАВА 28, августа. /ТАСС

Белоруссия и Россия ранее пригласили наблюдателей альянса посетить маневры

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ВАРШАВА, 28 августа. /ТАСС/. Организация Североатлантического договора (НАТО) не приняла окончательное решение о наблюдении за белорусско-российскими учениями "Запад - 2017". Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью, опубликованном в понедельник газетой "Речь посполита".

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"Белоруссия пригласила НАТО на несколько дней посетить эти учения, мы согласились. Несколько дней назад подобное приглашение пришло из Москвы, но мы еще не приняли решение", - сказал он, подчеркнув, что "это приглашение посетить, а не наблюдать в соответствии с международными нормами, вытекающими из подписанного в рамках ОБСЕ Венского документа".

Ранее сотрудник пресс-службы альянса сообщил корреспонденту ТАСС в Брюсселе, что организация направит для наблюдения за учениями двух экспертов, выразив сожаление, что "ни Россия, ни Белоруссия не применяют к учениям "Запад - 2017" меры транспарентности, согласованные всеми странами ОБСЕ". При этом в НАТО оставили без внимания тот факт, что суммарная численность всех занятых в маневрах "Запад - 2017" военных как на территории Белоруссии, так и в России составляет 12,7 тыс. человек, что находится ниже установленного Венским документом порога в 13 тыс., при превышении которого государства обязались приглашать на маневры иностранных наблюдателей.

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