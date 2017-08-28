НАТО не приняла окончательное решение об отправке наблюдателей на "Запад - 2017"

ВАРШАВА, 28 августа. /ТАСС/. Организация Североатлантического договора (НАТО) не приняла окончательное решение о наблюдении за белорусско-российскими учениями "Запад - 2017". Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью, опубликованном в понедельник газетой "Речь посполита".

"Белоруссия пригласила НАТО на несколько дней посетить эти учения, мы согласились. Несколько дней назад подобное приглашение пришло из Москвы, но мы еще не приняли решение", - сказал он, подчеркнув, что "это приглашение посетить, а не наблюдать в соответствии с международными нормами, вытекающими из подписанного в рамках ОБСЕ Венского документа".

Ранее сотрудник пресс-службы альянса сообщил корреспонденту ТАСС в Брюсселе, что организация направит для наблюдения за учениями двух экспертов, выразив сожаление, что "ни Россия, ни Белоруссия не применяют к учениям "Запад - 2017" меры транспарентности, согласованные всеми странами ОБСЕ". При этом в НАТО оставили без внимания тот факт, что суммарная численность всех занятых в маневрах "Запад - 2017" военных как на территории Белоруссии, так и в России составляет 12,7 тыс. человек, что находится ниже установленного Венским документом порога в 13 тыс., при превышении которого государства обязались приглашать на маневры иностранных наблюдателей.