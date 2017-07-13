НАТО не видит угроз со стороны РФ в связи с учениями "Запад"

БРЮССЕЛЬ, 13 июля. /ТАСС/. НАТО не видит никаких угроз со стороны России для стран - членов Североатлантического альянса в связи с предстоящими учениями "Запад". Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе.

"Каждая страна имеет право проводить учения, это касается и России. Мы не видим никакой угрозы в адрес какой-либо страны НАТО", - сказал он.

Он также добавил, что в учениях "Запад" принимают участие больше сил, чем заявлено официально.

"Сейчас слишком рано что-либо говорить, потому что учений еще не было. Судя по опыту предыдущих учений, у нас есть все основания полагать, что будет задействовано больше сил, чем официально заявлено сейчас", - сказал он.

По его словам, на заседании СРН РФ проинформировала страны - члены альянса о предстоящих маневрах.

"Россия предоставила цифры о количестве войск, а также рассказала о кораблях и самолетах, которые будут задействованы. Я это приветствую. Страны НАТО задавали свои вопросы, в том числе о численности войск; официальная численность ниже порога, предусмотренного Венским документом", - отметил он.

При этом, по словам Столтенберга, надо дождаться проведения самих учений. "Предстоит увидеть учения, так как они еще не проводились. Но НАТО будет отслеживать эти учения и, разумеется, мы будем следить не только за официальной информацией России, но и будем пользоваться другими источниками", - добавил Столтенберг.

О ситуации в Сирии

По словам Столтенберга, ситуация в Сирии не обсуждалась на заседании Совета Россия - НАТО.

"Сирия не обсуждалась на сегодняшней встрече", - сказал он.

Генсек напомнил, что на саммите НАТО в мае альянс решил присоединиться к коалиции во главе с США, проводящей в Сирии и Ираке операцию против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

По словам Столтенбега, в качестве члена коалиции НАТО намерена ограничиться подготовкой иракских военных и гражданских специалистов, чем альянс уже занимается, а также обеспечением командования и контроля.

Альянс также будет активнее использовать свои возможности для сбора разведданных с помощью с самолетов дальнего радиолокационного обнаружения АВАКС (AWACS), не занимаясь при этом идентификацией целей для авиаударов коалиции. В НАТО также отмечают, что альянс не намерен в какой-либо роли действовать на территории Сирии.

Стабильность в Афганистане

Генсек НАТО добавил, что РФ и НАТО заинтересованы в поддержке стабильности в Афганистане.

"НАТО и Россия разделяют мнение, что необходимо оказать поддержку правительству национального единства, а также стабильному, свободному и демократическому Афганистану", - сказал он.

По словам генсека, ситуация в Исламской Республике остается сложной. "Стабильность Афганистана - важное условие для безопасности региона", - отметил он.

Столтенберг, отвечая на вопросы журналистов, заявил также, что "в НАТО не видели доказательств того, что Россия поддерживает движение "Талибан" в Афганистане".

Разногласия по украинскому вопросу

Другой темой совета был конфликт на Украине. По словам генсека, у РФ и НАТО сохраняются серьезные разногласия.

По словам Столтенберга, у сторон остаются разные подходы по "проблемам Крыма и востока Украины".

"Тяжелые вооружения не были выведены. И минские соглашения остаются лучшей возможностью урегулирования конфликта, но их надо выполнять. И необходимо, чтобы наблюдатели ОБСЕ имели возможность делать свою работу", - отметил он.

В то же время генсек альянса подчеркнул, что несмотря на имеющиеся разногласия, Россия и НАТО должны сохранять диалог.