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NBC: в Алабаме открыли памятник солдатам Конфедерации

Международная панорама
28 августа, 18:06 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко

Памятник был создан по инициативе двух общественных организаций

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НЬЮ-ЙОРК, 28 августа. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Памятник неизвестному солдату армии южан в Гражданской войне в США 1861-1865 годов открыт в воскресенье неподалеку от городка Брентли (штат Алабама). Как сообщила телекомпания NBC, на церемонии, проходившей под грохот артиллерийских залпов, присутствовали более 500 человек. Памятник создан по инициативе двух общественных организаций - Дочерей Конфедерации и Сыновей ветеранов Конфедерации.

Галерея
8 фото
Мать Хезер Хейер Сюзан Бро
© Анатолий Бочинин/ТАСС

Мать погибшей в Шарлотсвилле предложила перенести памятники южанам-конфедератам в музеи

Владелец участка земли, на котором водружен памятник, по сообщению NBC, выразил опасения за судьбу памятника, открытого всего через две недели после того, как в Шарлотсвилле (штат Вирджиния) вспыхнули ожесточенные столкновения между группами крайне правых и противниками расизма из-за решения властей демонтировать памятник генералу армии конфедератов Роберту Ли. Во время столкновений погибла 32-летняя женщина, 19 человек пострадали.

"Есть люди, которые настроены резко против того, что мы делаем", - признал в интервью NBC один из инициаторов установки памятника Дэвид Коггинс.

Он явно имел в виду войну с памятниками солдатам армии Конфедерации, развернувшуюся в США. Через двое суток после трагедии в Шарлотсвилле большая группа демонстрантов-противников расизма собралась у здания суда в Дарэме, набросила петлю на сооруженный в 1924 году памятник южанам-участникам Гражданской войны в США и сбросила его с пьедестала, после чего начала пинать статую ногами.

Галерея
6 фото
© AP Photo/Steve Helber

Массовые беспорядки и десятки пострадавших: чем обернулся марш ультраправых в Шарлотсвилле

Вандализму подвергся памятник солдатам армии южан в Лисбурге (штат Вирджиния), а в штате Северная Каролина - статуя генерала южан Роберта Ли, установленная перед зданием церкви на территории Университета Дьюка. После событий в Шарлотсвилле власти Балтимора, опасаясь массовых столкновений, демонтировали четыре памятника деятелям Конфедерации, а в столице штата Висконсин - Мэдисоне - памятник конфедератам был демонтирован на кладбище.

В штате Алабама губернатор города Бирмингем Уильям Белл распорядился возвести стену вокруг памятника солдатам армии Конфедерации.

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Беспорядки националистов в Шарлотсвилле
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