Politico: США сократят численность своей делегации в Генассамблее ООН

ВАШИНГТОН, 29 августа. /ТАСС/. США сократят на несколько сотен человек численность своей дипломатической делегации, которая отправится в сентябре на общеполитическую дискуссию Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщила в понедельник американская газета Politico со ссылкой на свои источники в Госдепартаменте страны.

По их сведениям, сокращение делегации связано с желанием госсекретаря Рекса Тиллерсона реформировать внешнеполитическое ведомство страны с целью уменьшения его бюджета. В среднем Вашингтон отправляет более тысячи человек, учитывая службу безопасности президента, на ежегодную общеполитическую дискуссию ГА ООН. Politico не указывает, сколько точно дипломатов отправится в этот раз в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, но отмечает, что речь идет о сокращении на несколько сотен. По данным газеты, раньше главу внешнеполитического ведомства на дискуссиях в Генассамблее ООН сопровождали несколько заместителей, сейчас же в Нью-Йорк разрешили отправиться лишь одному.

Кроме того, поездки юрисконсультов и представителей Госдепартамента по вопросам ядерной безопасности не будут превышать одного дня. Сотрудники ведомства, желающие посетить дискуссии, а также различные мероприятия Генассамблеи ООН, должны будут получить специальные разрешения от руководства, количество которых существенно ограничено, отмечает Politico. Некоторым отделам Госдепартамента даже запретили посылать своих представителей в Нью-Йорк.

Общеполитическая дискуссия Генассамблеи начнется 19 сентября с выступлений генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и председателя 72-й сессии ГА Мирослава Лайчака. Как ожидается, в первый день на трибуну поднимутся президент США Дональд Трамп, а также лидеры Армении, Боливии, Афганистана, Бразилии, Израиля, Польши, Узбекистана, Франции и других стран.

Дебаты в Генассамблее продлятся до 25 сентября. Согласно предварительному плану форума, 21 сентября состоится выступление главы МИД РФ Сергея Лаврова. В последний день ожидается выступление ряда министров иностранных дел, в том числе КНДР и Сирии.