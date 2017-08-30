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Си Цзиньпин будет председательствовать на саммите БРИКС в Сямэне

Международная панорама
30 августа, 8:35 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 30, августа. /ТАСС

Председатель КНР примет участие в церемонии открытия саммита и выступит с речью, посвященной деятельности организации за последние 10 лет

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ПЕКИН, 30 августа. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин будет председательствовать на мероприятиях в рамках саммита БРИКС, который пройдет 3-5 сентября в китайском городе Сямэнь (провинция Фуцзянь). Об этом сообщил в среду глава МИД КНР Ван И.

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"Председатель Си Цзиньпин примет участие в церемонии открытия саммита и выступит на нем с важной речью, посвященной деятельности БРИКС за последние 10 лет, опыту, который был накоплен за это время, а также перспективам развития организации, - сказал он. - 4 сентября утром состоятся переговоры лидеров стран - участниц механизма. Си Цзиньпин будет председательствовать на совещании как малого, так и большого формата этой встречи".

По его словам, китайский лидер также намерен провести диалог по взаимовыгодному сотрудничеству для совместного развития развивающихся государств с формирующимися рыночными экономиками, который пройдет 5 сентября.

Саммит БРИКС в Сямэне пройдет 3-5 сентября. Помимо традиционных участников форума, на него приглашены еще пять стран - Египет, Мексика, Гвинея, Таджикистан и Таиланд.

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Персоны
Ван И Си Цзиньпин
Темы
БРИКС
Страны
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