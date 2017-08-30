Си Цзиньпин будет председательствовать на саммите БРИКС в Сямэне

ПЕКИН, 30 августа. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин будет председательствовать на мероприятиях в рамках саммита БРИКС, который пройдет 3-5 сентября в китайском городе Сямэнь (провинция Фуцзянь). Об этом сообщил в среду глава МИД КНР Ван И.

"Председатель Си Цзиньпин примет участие в церемонии открытия саммита и выступит на нем с важной речью, посвященной деятельности БРИКС за последние 10 лет, опыту, который был накоплен за это время, а также перспективам развития организации, - сказал он. - 4 сентября утром состоятся переговоры лидеров стран - участниц механизма. Си Цзиньпин будет председательствовать на совещании как малого, так и большого формата этой встречи".

По его словам, китайский лидер также намерен провести диалог по взаимовыгодному сотрудничеству для совместного развития развивающихся государств с формирующимися рыночными экономиками, который пройдет 5 сентября.

Саммит БРИКС в Сямэне пройдет 3-5 сентября. Помимо традиционных участников форума, на него приглашены еще пять стран - Египет, Мексика, Гвинея, Таджикистан и Таиланд.