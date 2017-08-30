Комиссар ООН по правам человека обвинил Трампа в посягательстве на свободу слова

ТАСС, 30 августа. Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн в среду обвинил президента США Дональда Трампа в посягательстве на свободу слова. Об этом сообщило агентство Reuters.

"Поистине удивительно, когда вы думаете о том, что свобода слова, которая является одной из основ конституции США и которую Соединенные Штаты защищали долгие годы, подвергается нападкам со стороны президента", - заявил Верховный комиссар ООН по правам человека, выступая перед журналистами в Женеве.

"Это поразительный разворот, - продолжил Зейд Раад аль-Хусейн. - В конечном счете это очень опасное развитие событий". Комиссар ООН добавил, что, по его мнению, негативные высказывания Трампа в адрес журналистов могут расцениваться как подстрекательство к вражде между политическими и социальными группами.

Трамп неоднократно заявлял о том, что большинство американских СМИ намеренно выступает против него, публикуя недостоверную информацию. Эту тему он, в частности, затронул в конце февраля на пресс-конференции в Белом доме, когда указал, что "уровень бесчестности в прессе вышел из- под контроля". Президент США ранее на своей странице в Twitter назвал газету The New York Times и телекомпании CNN, NBC, CBS и ABC врагами американского народа. 22 августа на митинге в городе Финикс Трамп обвинил прессу в создании вымышленных новостей, нечестности и выдумывании неправдивых историй, что служит причиной разделения взглядов в США.