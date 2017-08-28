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В ОБСЕ призвали Трампа прекратить критиковать СМИ

Международная панорама
28 августа, 18:16 UTC+3 ВЕНА ВЕНА 28, августа. /ТАСС

По словам представителя международной организации Арлема Дезира, некоторые заявления президента США "ухудшают важную роль, которую СМИ играют в любом демократическом обществе"

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ВЕНА, 28 августа. /ТАСС/. Администрации США следует отказаться от критических высказываний в отношении средств массовой информации. Об этом в понедельник заявил представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир, сообщает пресс-служба организации.

Как отмечается в заявлении ОБСЕ, 22 августа на митинге в Финиксе американский президент Дональд Трамп обвинил прессу в создании вымышленных новостей, нечестности и выдумывании неправдивых историй, что служит причиной разделения взглядов в США.

"Я настоятельно призываю администрацию США воздерживаться от критики средств массовой информации. Заявления президента США ухудшают важную роль, которую СМИ играют в любом демократическом обществе, привлекая правительства к ответственности и создавая основу для разнообразия мнений", - говорится в заявлении Дезира.

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