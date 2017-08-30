Порошенко призвал Конгресс США увеличить помощь по программе безопасности

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КИЕВ, 30 августа. /ТАСС/. Президент Петр Порошенко призвал американские власти увеличить помощь Украине, в том числе в плане поставок вооружения оборонного характера. Об этом в среду глава государства заявил на встрече с делегацией Конгресса США в Киеве.
"Петр Порошенко призвал рассмотреть возможность увеличения ассигнований на программы по безопасности для Украины, включая предоставление вооружений оборонного характера, а также лечение и реабилитацию украинских военнослужащих", - сообщила пресс-служба администрации главы государства, подводя итоги встречи Порошенко с делегацией Конгресса США.
В ходе переговоров президент отметил "благосклонную позицию представителей Комитета по вопросам ассигнований (Палаты представителей Конгресса США - прим. ТАСС) в вопросе выделения средств на программы поддержки Украины в проекте бюджета США на 2018 год", - добавили в пресс-службе.
Кроме того, Порошенко выразил надежду на поддержку конгрессменами "усилий Украины, направленных на официальное признание США Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа".
24 августа министр обороны США Джеймс Мэттис пообещал расширить сотрудничество с Украиной в области обороны и рассмотреть вопрос о возможности поставок летального вооружения.