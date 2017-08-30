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Порошенко призвал Конгресс США увеличить помощь по программе безопасности

Международная панорама
30 августа, 21:35 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 30, августа. /ТАСС

Просьба президента Украины включает предоставление вооружений оборонного характера, а также лечение и реабилитацию украинских военнослужащих

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Президент Украины Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко

© Михаил Палинчак/пресс-служба президента Украины/ТАСС

КИЕВ, 30 августа. /ТАСС/. Президент Петр Порошенко призвал американские власти увеличить помощь Украине, в том числе в плане поставок вооружения оборонного характера. Об этом в среду глава государства заявил на встрече с делегацией Конгресса США в Киеве.

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"Петр Порошенко призвал рассмотреть возможность увеличения ассигнований на программы по безопасности для Украины, включая предоставление вооружений оборонного характера, а также лечение и реабилитацию украинских военнослужащих", - сообщила пресс-служба администрации главы государства, подводя итоги встречи Порошенко с делегацией Конгресса США.

В ходе переговоров президент отметил "благосклонную позицию представителей Комитета по вопросам ассигнований (Палаты представителей Конгресса США - прим. ТАСС) в вопросе выделения средств на программы поддержки Украины в проекте бюджета США на 2018 год", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, Порошенко выразил надежду на поддержку конгрессменами "усилий Украины, направленных на официальное признание США Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа".

24 августа министр обороны США Джеймс Мэттис пообещал расширить сотрудничество с Украиной в области обороны и рассмотреть вопрос о возможности поставок летального вооружения.

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Персоны
Мэттис, Джеймс Порошенко, Петр Алексеевич
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