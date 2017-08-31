Премьер-министр Ирака объявил о победе над ИГ в Талль-Афаре

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ТАСС, 31 августа. Главнокомандующий иракскими вооруженными силами премьер-министр Хейдар аль-Абади поздравил в четверг Ирак и граждан республики с победой над террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Талль-Афаре. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.
"Великий Талль-Афар освобожден, иракское знамя снова поднято [над городом] руками наших бойцов", - приводит слова аль-Абади телеканал.
Операция по освобождению Талль-Афара от ИГ началась в ночь на 20 августа. С первым же штурмом войска практически без боя выбили террористов из девяти прилегающих к городу с юго-запада и востока населенных пунктов, уничтожив две передовые линии обороны противника. Талль-Афар контролировали 1-2 тыс. террористов.