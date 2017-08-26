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Sky: иракские войска полностью освободили от боевиков ИГ город Талль-Афар

Международная панорама
26 августа, 12:52 дата обновления: 26 августа, 13:19 UTC+3 ТАСС

Как сообщает телеканал, военнослужащие отбили Османскую крепость XVI века

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© REUTERS/Alaa Al-Marjani

ТАСС, 26 августа. Иракские войска установили полный контроль над городом Талль-Афар, отбив его у боевиков террористической группировки "Исламское государство (запрещена в РФ). Об этом сообщил в субботу телеканал Sky News Arabia. Военнослужащие отбили расположенную там Османскую крепость XVI века и водрузили на ней иракский флаг.

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Операция по освобождению Талль-Афара от ИГ началась в ночь на 20 августа. Взятие этого населенного преимущественно туркоманами города в 70 км к западу от Мосула позволит прервать канал снабжения между боевиками ИГ в Сирии и Ираке.

В кампании участвует крупная воинская группировка в составе пехотных и бронетанковых бригад иракской армии, шиитские ополченцы, федеральная полиция, спецназ и курдские военизированные формирования "пешмерга".

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