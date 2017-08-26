Sky: иракские войска полностью освободили от боевиков ИГ город Талль-Афар

Эксплуатация стадиона "Нижний Новгород" после ЧМ-2018 будет стоить 400 млн рублей в годСпорт 26 августа, 13:17
Шанцев: "Олимпиец" получит финансирование под РФПЛ, если будет показывать хорошую игруСпорт 26 августа, 13:09
Кишинев через несколько дней даст Москве ответ по выводу миротворцевМеждународная панорама 26 августа, 12:54
Sky: иракские войска полностью освободили от боевиков ИГ город Талль-АфарМеждународная панорама 26 августа, 12:52
Первый матч на стадионе "Нижний Новгород" пройдет 8 октябряСпорт 26 августа, 12:45
Боль в спине может помешать Лесуну продолжить выступление на ЧМ по современному пятиборьюСпорт 26 августа, 12:33
Мелантьев и Штыль стали чемпионами мира в гребле на каноэ-двойке на дистанции 500 мСпорт 26 августа, 12:26
Волков стал вторым в спринтерской гонке на чемпионате мира по летнему биатлонуСпорт 26 августа, 12:01
Столкновение двух айсбергов: эксперты дают прогноз на бой между Мэйуэзером и МакгрегоромСпорт 26 августа, 12:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 26 августа. Иракские войска установили полный контроль над городом Талль-Афар, отбив его у боевиков террористической группировки "Исламское государство (запрещена в РФ). Об этом сообщил в субботу телеканал Sky News Arabia. Военнослужащие отбили расположенную там Османскую крепость XVI века и водрузили на ней иракский флаг.
Операция по освобождению Талль-Афара от ИГ началась в ночь на 20 августа. Взятие этого населенного преимущественно туркоманами города в 70 км к западу от Мосула позволит прервать канал снабжения между боевиками ИГ в Сирии и Ираке.
В кампании участвует крупная воинская группировка в составе пехотных и бронетанковых бригад иракской армии, шиитские ополченцы, федеральная полиция, спецназ и курдские военизированные формирования "пешмерга".