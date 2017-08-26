Sky: иракские войска полностью освободили от боевиков ИГ город Талль-Афар

ТАСС, 26 августа. Иракские войска установили полный контроль над городом Талль-Афар, отбив его у боевиков террористической группировки "Исламское государство (запрещена в РФ). Об этом сообщил в субботу телеканал Sky News Arabia. Военнослужащие отбили расположенную там Османскую крепость XVI века и водрузили на ней иракский флаг.

Операция по освобождению Талль-Афара от ИГ началась в ночь на 20 августа. Взятие этого населенного преимущественно туркоманами города в 70 км к западу от Мосула позволит прервать канал снабжения между боевиками ИГ в Сирии и Ираке.

В кампании участвует крупная воинская группировка в составе пехотных и бронетанковых бригад иракской армии, шиитские ополченцы, федеральная полиция, спецназ и курдские военизированные формирования "пешмерга".