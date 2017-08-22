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СМИ: иракские войска отбили у ИГ первый квартал на северо-западе Талль-Афара

Международная панорама
22 августа, 15:35 UTC+3 КАИР КАИР 22, августа. /ТАСС

Шиитское ополчение и силы безопасности Ирака освободили от боевиков более 10 населенных пунктов в окрестностях города

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КАИР, 22 августа. /ТАСС/. Иракские войска, штурмующие удерживаемый террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) город Талль-Афар, отбили у боевиков первый квартал. Об этом сообщает во вторник телеканал Al Mayadeen со ссылкой на военно-информационную службу ВС Ирака.

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"Аль-Хашд аш-Шааби" (шиитское ополчение - прим. ТАСС) и силы безопасности полностью освободили квартал Эль-Кифах на северо-западе Талль-Афара", - отмечается в сообщении.

В ночь с субботы на воскресенье премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади в телевизионном обращении официально объявил о начале операции в Талль-Афаре, расположенного в 70 км к западу от Мосула и населенного преимущественно туркоманами. В преддверии наземной операции несколько дней подряд иракские ВВС наносили там интенсивные удары по позициям террористов с целью уничтожения их оборонительных линий.

К настоящему моменту наступающие войска уже освободили от боевиков более 10 населенных пунктов в окрестностях города и вошли в него с трех направлений - западного, южного и восточного, сломив там сопротивление экстремистов. В кампании участвует крупная войсковая группировка в составе пехотных и бронетанковых бригад иракской армии, шиитские ополченцы, Федеральная полиция, спецназ и курдские военизированные формирования "пешмерга". Удары с воздуха наносят ВВС страны и международной коалиции.

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