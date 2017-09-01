СМИ: КНДР назвала бессмысленными совместные маневры ВВС США и Южной Кореи

СЕУЛ, 1 сентября. /ТАСС/. КНДР расценила совместные учения ВВС Республики Корея и США, прошедшие 31 августа как "бессмысленную браваду". Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении северокорейского агентства ЦТАК.

"Американские захватчики и их марионетки провели учения по нанесению превентивного удара по КНДР, не скрывая своей агрессивности", - пишет агентство. В сообщении подчеркивается, что эти маневры являются "всего лишь бессмысленной бравадой", проведенной в ответ на осуществленные Пхеньяном 29 августа испытания баллистической ракеты среднего радиуса действия.

Днем ранее стратегические бомбардировщики и истребители-"невидимки" США провели в небе над Южной Кореей совместные с ВВС республики маневры. Как сообщило в четверг командование ВВС Республики Корея, два бомбардировщика B-1B с Гуама и четыре истребителя F-35B ВВС США с базы в Японии совместно с южнокорейской эскадрильей истребителей F-15K нанесли высокоточные удары по установленным на полигоне в юго-восточной провинции Канвондо учебным целям в виде северокорейских военных объектов.

Согласно сообщению, совместные маневры "продемонстрировали решимость союзников жестко пресекать провокации Пхеньян, которые угрожают региональной и мировой безопасности". "Вне зависимости от того, где, когда и каким образом Север предпримет военную провокацию, наш ответ вселит в него страх и заставит горько пожалеть о своих действиях", - говорится в документе.

КНДР 29 августа провела запуск баллистической ракеты "Хвасон-12", которая пролетела над японским островом Хоккайдо и, по данным правительства Японии, упала в Тихий океан в 1180 км к востоку от мыса Эримо. Она преодолела расстояние примерно в 2,7 тыс. км, а высота ее траектории достигала 550 км.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.