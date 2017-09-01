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Коалиция во главе с США признала гибель еще 61 жителя от ударов в Сирии и Ираке

Международная панорама
1 сентября, 15:15 UTC+3 ТАСС

Число признанных коалицией жертв среди мирного населения с августа 2014 года достигло 685 человек

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Эз-Забадани, Сирия

© AP Photo/Hassan Ammar

ТАСС, 1 сентября. Коалиция во главе с США признала факт гибели еще 61 мирного жителя в результате нанесенных ее авиацией ударов в Сирии и Ираке. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на заявление командования коалиции.

Тем самым число признанных коалицией жертв среди мирного населения достигло 685 человек с момента, как она в августе 2014 года начала наносить авиаудары по позициям организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии и Ираке.

В течение июля коалиция провела расследование 37 сообщений о гибели мирных жителей в результате ее авиаударов. По результатам заслуживающими доверия она признала 13 сообщений об инцидентах, в ходе которых погиб 61 человек.

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