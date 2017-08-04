Коалиция во главе с США признала гибель 624 мирных жителей в результате ударов по ИГ

ВАШИНГТОН, 4 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 624 мирных жителя погибли в Ираке и Сирии в результате ударов возглавляемой США антитеррористической коалиции по боевикам группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) с момента начала кампании в августе 2014 года. Об этом говорится в распространенном в пятницу штабом коалиции ежемесячном докладе о потерях среди мирного населения в зоне конфликта.

"На данный момент, основываясь на имеющихся сведениях, в штабе объединенных сил полагают, что, вероятно, по меньшей мере 624 гражданских лица были непреднамеренно убиты в результате ударов коалиции с момента начала операции", - отмечается в документе. В этот раз в штабе также уточнили, что речь идет не только об авианалетах, но и об артиллерийских обстрелах.

Представители коалиции в своем заявлении указывают на то, что "обычные методы" проведения проверок сообщений о гибели мирного населения, такие как опрос жителей, далеко не всегда удается использовать. Поэтому уполномоченные лица проводят беседы с пилотами, наводчиками, а также осуществляют анализ имеющихся видеозаписей.

В штабе уточняют, что в статистике еще не учтены полученные в июне 72 сообщения о возможной гибели мирных жителей. Всего же в коалиции уже изучили 132 таких сообщения за июнь. Из них 121 было признано недостоверным, остальные семь нашли подтверждение. За первый летний месяц от ударов коалиции по боевикам, согласно ее подсчетам, погиб 21 местный житель.

С августа 2014 года в Ираке и Сирии ВВС коалиции нанесли почти 23 тыс. ударов. За этот же период получено 1101 сообщение о гибели мирных жителей, 151 из них подтвердилось. Обычно в каждом сообщении говорится о смерти нескольких человек.