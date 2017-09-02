США и Республика Корея договорились продолжать оказывать давление на КНДР

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ВАШИНГТОН, 2 сентября. /ТАСС/. Президенты США и Южной Кореи Дональд Трамп и Мун Чжэ Ин договорились продолжать оказывать давление на власти КНДР. Об этом говорится в распространенном заявлении Белого дома по итогам пятничного телефонного разговора двух лидеров.
Политики "обязались продолжать оказывать жесткое дипломатическое и экономическое давление на Северную Корею и провести всю необходимую подготовку для сдерживания и отражения растущей угрозы", которую представляет Пхеньян, говорится в документе. Президенты обсудили "сотрудничество в оборонной сфере и военный потенциал" Республики Корея.
Они также обсудили "скоординированные ответные меры в связи с дестабилизирующим и эскалационным поведением Северной Кореи" и "тесное сотрудничество между Соединенными Штатами, Республикой Корея и Японией в решении этой проблемы".
Трамп дал свое согласие на закупки Сеулом американской военной техники "на миллиарды долларов". В Белом доме не указали, о какой именно технике идет речь.
Как заявили ранее в пресс-службе южнокорейского лидера, главы государств в ходе телефонного разговора выразили необходимость возвращения КНДР за стол переговоров для мирного разрешения северокорейской проблемы. Лидеры двух стран подчеркнули необходимость увеличения оборонного потенциала Южной Кореи для борьбы с провокациями и угрозами со стороны КНДР.