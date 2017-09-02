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МВД Украины назвало причину депортации брата Саакашвили

Международная панорама
2 сентября, 14:54 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 2, сентября. /ТАСС

По словам представителя ведомства Артема Шевченко, Давид Саакашвили нарушил режим пребывания на Украине

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КИЕВ, 2 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Национальной полиции Украины доставили брата экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Давида в органы государственной миграционной службы для дальнейшей его депортации. Об этом сообщил в субботу директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.

"Мы не задерживали Давида Саакашвили. Национальная полиция Киева только обеспечила доставку гражданина Грузии в органы миграционной службы", - сказал он в эфире канала "112. Украина".

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По словам Шевченко, вид на жительство Давида Саакашвили был аннулирован после того, как его лишили разрешения на работу. "Государственная миграционная служба (ГМС) отменила разрешение на проживание на Украине Давида Саакашвили в марте 2017 года на основании полученной информации от Государственной службы занятости об аннулировании разрешения на трудоустройство", - сказал директор департамента.

Шевченко отметил, что тогда Давид Саакашвили "был надлежащим образом проинформирован об отсутствии оснований для проживания на Украине". Однако, как сказал представитель МВД, брат экс-президента в установленный законом срок территорию страны не покинул и пребывал на Украине незаконно. "В настоящее время Давид Саакашвили находится в органах миграционной службы", - уточнил Шевченко.

В свою очередь бывший советник министра внутренних дел, председатель профсоюза работников МВД Украины Илья Кива сообщил, что Давида Саакашвили депортируют в Грузию. "Давида Саакашвили депортирую сегодня, 2 сентября, в Грузию рейсом Киев - Батуми в 15:20 мск", - сказал он в эфире канала "112 Украина".

Сам Михаил Саакашвили был лишен украинского гражданства 26 июля по указу президента Петра Порошенко. Экс-губернатор Одесской области, который находился в это время за пределами Украины, заявил, что несмотря на лишение гражданства намерен 10 сентября вернуться в страну.

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