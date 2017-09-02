МВД Украины назвало причину депортации брата Саакашвили

КИЕВ, 2 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Национальной полиции Украины доставили брата экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Давида в органы государственной миграционной службы для дальнейшей его депортации. Об этом сообщил в субботу директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.

"Мы не задерживали Давида Саакашвили. Национальная полиция Киева только обеспечила доставку гражданина Грузии в органы миграционной службы", - сказал он в эфире канала "112. Украина".

По словам Шевченко, вид на жительство Давида Саакашвили был аннулирован после того, как его лишили разрешения на работу. "Государственная миграционная служба (ГМС) отменила разрешение на проживание на Украине Давида Саакашвили в марте 2017 года на основании полученной информации от Государственной службы занятости об аннулировании разрешения на трудоустройство", - сказал директор департамента.

Шевченко отметил, что тогда Давид Саакашвили "был надлежащим образом проинформирован об отсутствии оснований для проживания на Украине". Однако, как сказал представитель МВД, брат экс-президента в установленный законом срок территорию страны не покинул и пребывал на Украине незаконно. "В настоящее время Давид Саакашвили находится в органах миграционной службы", - уточнил Шевченко.

В свою очередь бывший советник министра внутренних дел, председатель профсоюза работников МВД Украины Илья Кива сообщил, что Давида Саакашвили депортируют в Грузию. "Давида Саакашвили депортирую сегодня, 2 сентября, в Грузию рейсом Киев - Батуми в 15:20 мск", - сказал он в эфире канала "112 Украина".

Сам Михаил Саакашвили был лишен украинского гражданства 26 июля по указу президента Петра Порошенко. Экс-губернатор Одесской области, который находился в это время за пределами Украины, заявил, что несмотря на лишение гражданства намерен 10 сентября вернуться в страну.