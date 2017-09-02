СМИ: полиция Ирака выдвинулась в Эль-Хувейджу для участия в кампании против ИГ

ТАСС, 2 сентября. Подготовка к операции иракских правительственных сил против боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в городе Эль-Хувейджа (провинция Киркук) вошла в завершающую стадию. Как сообщил телеканал Al Sumaria, дополнительные подразделения Федеральной полиции Ирака выдвинулись в субботу из Багдада по направлению к последнему оплоту террористов на севере страны.

По имеющейся информации, кампания в Эль-Хувейдже, расположенном в 55 км от северной нефтяной столицы Ирака, Киркука (центр одноименной провинции), начнется в конце будущей недели. В населенном пункте, согласно данным западной коалиции, базируется порядка 1 тыс. боевиков.

В четверг ВВС Ирака сбросили 2 млн листовок, обращенных жителям Эль-Хувейджи избегать места скопления террористов и скорой победе над ИГ, а к боевикам - сложить оружие и сдаться. Аналогичная тактика применялась накануне начала операций против ИГ в Мосуле (освобожден 10 июля), Талль- Афара (иракская провинция Найнава). Контроль над Талль-Афаром власти вернули 31 августа.

Как отмечает телеканал Rudaw, в наступлении примут участие курдские военизированные формирования "пешмерга" (де-факто контролируют Киркук), иракские правительственные войска и полиция, а также шиитское ополчение (Аль-Хашд аш-Шааби).