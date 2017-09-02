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Миграционная служба: брат Саакашвили должен покинуть Украину или его выдворят в Грузию

Международная панорама
2 сентября, 21:53 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 2, сентября. /ТАСС

В ведомстве отметили, что "иностранцы, которые находятся на Украине обязаны уважать и соблюдать украинское законодательство"

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КИЕВ, 2 сентября. /ТАСС/. Брат экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили Давид Саакашвили должен покинуть территорию Украины, иначе по решению суда он может быть принудительно выдворен в страну гражданской принадлежности. Об этом в субботу заявили в Государственной миграционной службе Украины (ГМС).

"Информацию о законной отмене разрешения на трудоустройство и вида на жительство Давида Саакашвили распространил 16 апреля в соцсетях его брат Михаил. Сразу после отмены оснований для пребывания на Украине это лицо обязано было покинуть территорию Украины, однако это сделано не было, что является проявлением неуважения и нарушением украинского законодательства", - говорится в заявлении ГМС.

По информации ведомства, 2 сентября "нарушитель (Давид Саакашвили) был выявлен работниками Нацполиции и доставлен в подразделение миграционной службы". "После выяснения всех обстоятельств пребывания лица на территории Украины и предоставления им объяснений работниками миграционной службы было правомерно вынесено решение о принудительном возвращении. Согласно закону и принятому решению, нарушитель должен покинуть территорию Украины, то есть уехать в любую страну мира, в противном случае по решению суда он может быть принудительно выдворен в страну гражданской принадлежности", - заявили в ГМС.

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Миграционная служба отметила, что "иностранцы, которые находятся на Украине обязаны уважать и соблюдать украинское законодательство". "После того, как закончились основания для пребывания на территории нашего государства, иностранец обязан самостоятельно покинуть территорию Украины в соответствии с требованиями закона", - говорится в заявлении ГМС.

Доставили и отпустили

Сотрудники Национальной полиции Украины в субботу доставили Давида Саакашвили в органы государственной миграционной службы для дальнейшей его депортации. Как сообщил директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко, это связано с тем, что был аннулирован вид на жительство Давида Саакашвили после того, как его лишили разрешения на работу.

Однако позднее брата экс-президента отпустили из Печерского отделения Госмиграционной службы (ГМС) в Киеве. Давид Саакашвили покинул райотдел ГМС и уехал в киевскую квартиру. В понедельник представители Саакашвили намерены обратиться в суд "за незаконное его задержание".

В ГМС также сообщили, что в течение августа 2017 года на Украине выявлено и привлечено к административной ответственности почти 3,5 тыс. нарушителей миграционного законодательства, вынесено около 1,4 тыс. решений о принудительном возвращении, при этом в 280 случаях принято решение о запрете въезда на территорию Украины.

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