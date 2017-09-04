МИД Польши: вопрос компенсаций от РФ, как и репараций от ФРГ, требует серьезного анализа

ВАРШАВА, 4 сентября. /ТАСС/. Польское правительство должно серьезно проанализировать вопрос получения компенсаций от России наравне с репарациями от ФРГ за ущерб, причиненный республике во время Второй мировой войны. Об этом заявил в понедельник в интервью радио RFM FM глава МИД Польши Витольд Ващиковский.

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"С моральной точки зрения, ясно, что мы не получили компенсации за потери в результате как немецкого нападения на Польшу, так и советского, российского", - считает он.

Отвечая на вопрос о том, будет ли польское правительство требовать какие-то компенсации и от РФ, Ващиковский отметил, что об этом следует серьезно задуматься. "Этот вопрос на протяжении многих лет не был однозначно решен с правовой точки зрения и требует серьезного анализа, размышлений и решения", - заявил он, подчеркнув, что это решение "выходит за рамки прерогатив МИД".

Комментируя предположения, что репарации для Польши от Германии должны достигать $1 млрд, Ващиковский выразил мнение, что эта сумма "может быть даже еще больше". "Точных расчетов не было на протяжении 70 с лишним лет", - отметил он. "Факт остается фактом: Польша была полностью разрушена, здесь были совершены страшные преступления, но мы не получили за это никакой компенсации", - заявил министр. "Польское правительство готовит позицию по этому вопросу", - добавил он, напомнив, что соответствующее решение выходит за рамки компетенции министра иностранных дел.

Ващиковский не смог ответить на вопрос о том, когда можно ожидать обнародования позиции правительства. "Мы ждали более 70 лет, чтобы разъяснить вопрос репараций, и многие прежние правительства не занимались этим вопросом, поэтому несколько недель или месяцев нас не спасут. Проблема заключается в том, что уходят последние жертвы, пострадавшие во Второй мировой войне, поэтому нужно спешить", - заключил он.

Репарации и компенсации

Ранее некоторые политики от правящей в Польше партии "Закон и справедливость" заявили, что надо потребовать не только репарации от ФРГ за ущерб во Второй мировой войне, но и компенсацию от РФ по Рижскому договору 1921 года. Депутат Ян Мосиньский, в частности, сказал, что в 1921 году РСФСР и Польша подписали Рижский договор, который предусматривал передачу республике 30 млн рублей золотом, но они не были выплачены. По мнению Мосиньского, Россия, "будучи наследницей СССР", должна задуматься над деталями Рижского договора.

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал предложение польских политиков потребовать компенсацию от РФ по Рижскому договору беспардонным и безосновательным. Такое мнение сенатор высказал журналистам в субботу, сравнив Польшу с попрошайкой из романа "12 стульев".

В июле лидер партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский указал, что Польша никогда не отказывалась от компенсаций со стороны Германии. Министр национальной обороны Антоний Мачеревич подчеркнул в эфире Польского телевидения, что, с правовой точки зрения, у Варшавы есть все основания требовать от Берлина выплаты репараций. В ответ заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер заявила, что данный вопрос был с правовой и политической точек зрения полностью урегулирован. Она напомнила, что Варшава в августе 1953 года отказалась от дальнейших репараций со стороны Германии и неоднократно это подтверждала.