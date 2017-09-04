Лидеры G7 призвали КНДР отказаться от ракетно-ядерной программы

РИМ, 4 сентября. /ТАСС/. КНДР должна немедленно отказаться от своей ракетно-ядерной программы и полностью соблюдать соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН. Об этом говорится в распространенном в понедельник в совместном заявлении лидеров стран Группы семи.

"Северная Корея должна немедленно и в полном объеме приступить к соблюдению всех соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и полностью, в подлежащем проверке и необратимом ключе, свернуть все свои ракетно-ядерные программы", - отмечается в документе, распространенном правительством Италии, председательствующей в этом году в "семерке".

Лидеры G7 также подчеркнули готовность "ужесточить ответные меры" в отношении КНДР и выступили с призывом к СБ ООН принять новую резолюцию, которая предполагала бы более жесткую реакцию по северокорейской проблеме.

Напомним, 3 сентября КНДР объявила об успешном испытании водородного заряда, который может быть использован в качестве боеголовки для межконтинентальной баллистической ракеты.