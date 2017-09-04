Постпред Франции: новые санкции ООН против КНДР должны охватывать все сектора экономики

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ООН, 4 сентября. /ТАСС/. Франция выступает за принятие Советом Безопасности ООН резолюции об ужесточении санкций против КНДР и считает, что эти меры должны затрагивать все сектора экономики страны. Об этом заявил в понедельник журналистам постоянный представитель Франции при всемирной организации Франсуа Делаттр перед началом экстренного заседания СБ.
"Во-первых, мы призываем к скорейшему принятию Советом Безопасности новых санкций. Во-вторых, мы выступаем за очень строгое выполнение существующих санкций всеми игроками. В-третьих, мы также призываем к введению новых санкций Европейским союзом", - сказал дипломат. Он уточнил, что новые рестрикции в отношении Пхеньяна должны охватывать "все сектора" экономики страны, чтобы лишить ее средств для продолжения разработки ядерного оружия.
По словам французского постпреда, международному сообществу необходимо "изменить мышление" северокорейского руководства и вернуть его за стол переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова. При этом он подчеркнул, что Франция предпочитает урегулировать ситуацию дипломатическим путем, добавив, что "только очень твердая позиция позволит изменить ситуацию и открыть дверь для политического решения".