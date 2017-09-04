Матвиенко: ситуация на Корейском полуострове должна быть решена только дипломатически

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Ситуация на Корейском полуострове должна быть урегулирована только дипломатическим путем. Об этом заявила в понедельник в беседе с журналистами спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Россия никогда не оставалась в стороне от решения этой проблемы. Всегда занимала четкую позицию: ситуация на Корейском полуострове должна быть урегулирована только политико-дипломатическим путем. Сегодня эта позиция получила широкую международную поддержку. Разработана российско-китайская дорожная карта, МИД Японии заявил о совпадении наших подходов", - сказала сенатор.

Она предостерегла стороны от необдуманных шагов. "В сложившейся ситуации очень важно воздержаться от опрометчивых шагов. Любые заявления мировых лидеров, нагнетающие силовое противостояние, могут лишь спровоцировать новый виток конфликта. Это недопустимо", - подчеркнула спикер Совфеда.

Парламентарий отметила, что решение ядерной проблемы КНДР находится в русле соблюдения резолюции Совета Безопасности ООН и возобновления полноценного межкорейского диалога. "И его нужно вести на всех площадках", - сказала Матвиенко.

Валентино Матвиенко также заявила, что рассчитывает на участие КНДР и Южной Кореи в 137-й Ассамблее Межпарламентского союза (МПС), которая пройдет в октябре в Санкт-Петербурге.

"Мы рассчитываем, что парламентские делегации КНДР и Южной Кореи примут участие в предстоящей в октябре в Санкт-Петербурге 137-й Ассамблее Межпарламентского союза", - сказала она в понедельник в беседе с журналистами.

Спикер отметила, что обе делегации уже высказали намерение участвовать в форуме. "Готовы создать все необходимые условия для их конструктивного и доверительного общения на полях Ассамблеи. Конечно, это возможно только при наличии политической воли сторон", - подчеркнула Матвиенко.

По ее словам, возобновление межкорейского диалога нужно вести на всех площадках.

Межпарламентский союз - старейшая (существует с 1889 года) и одна из наиболее авторитетных и влиятельных международных парламентских организаций, неформальное парламентское измерение ООН. Членами союза являются 170 стран, 11 межпарламентских объединений входят в МПС в качестве ассоциированных членов.

3 сентября КНДР объявила об успешном испытании водородного заряда, который может быть использован в качестве боеголовки для межконтинентальной баллистической ракеты. Это вызвало жесткую реакцию международного сообщества. Ранее МИД РФ призвал стороны немедленно вернуться к диалогу и переговорам как единственно возможному способу комплексного урегулирования проблем Корейского полуострова.