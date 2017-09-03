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Песков: Россия готова обсуждать со всеми странами ситуацию вокруг КНДР

Политика
3 сентября, 19:51 UTC+3 /Китай/ 3, сентября. /ТАСС

Пресс-секретарь президента также подчеркнул, что Москва больше других заинтересована в том, чтобы ситуация на Корейском полуострове получила свое разрешение исключительно дипломатическим путем

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СЯМЭНЬ /Китай/, 3 сентября. /ТАСС/. Россия готова обсуждать со всеми странами урегулирование ситуации вокруг КНДР, но напоминает, что принимавшиеся ранее санкции не дали результата.

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"Безусловно, российская сторона будет готова принять участие во всех соответствующих обсуждениях [мер воздействия на КНДР] в рамках Совета Безопасности ООН, в иных форматах", - заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Он напомнил, что "президент Путин неоднократно отмечал, что единственный путь урегулирования проблемы - это обсуждение со всеми заинтересованными сторонами".

"Что касается конкретных модальностей, то давайте дождемся этих обсуждений и разговоров", - ответил представитель Кремля на вопрос, поддержит ли Москва возможное новое введение санкций против КНДР. "Пока можно только констатировать, что принимаемые санкции до сих пор не дали какого-либо позитивного итога, наоборот, пока ситуация оставляет желать лучшего", - подчеркнул Песков.

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"Я не думаю, что кто-то может точно ответить на этот вопрос [что делать с КНДР]", - отметил пресс-секретарь российского президента.

Он также напомнил высказывания Путина, что многие страны, включая США, "ведут эту дискуссию дистанционно" - так, Соединенные Штаты находятся за многие тысячи километров от Корейского полуострова. "Вместе с тем, все, что происходит на Корейском полуострове, происходит в непосредственной близости от границ России, поэтому мы не меньше, а может быть, больше остальных обеспокоены тем, как развиваются события", - подчеркнул представитель Кремля.

"Мы не меньше, а больше других заинтересованы в том, чтобы эта ситуация получила свое разрешение исключительно политико-дипломатическими средствами, как об этом говорил и говорит президент России", - добавил Песков.

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Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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