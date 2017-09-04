Коалиция заявила, что через РФ контактирует с Сирией по поводу колонны с боевиками ИГ

ВАШИНГТОН, 4 сентября. /ТАСС/. Возглавляемая США международная контртеррористическая коалиция контактирует с российской стороной, чтобы информировать власти Сирии о ряде аспектов вокруг колонны автобусов с эвакуированными боевиками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении штаба военной операции Inherent Resolve против ИГ, которую ведет в Ираке и Сирии группа стран во главе с США.

В документе в очередной раз подчеркивается, что "ни коалиция, ни ее иракские партнеры не являются сторонами соглашения о перемещении боевиков на территорию, контролируемую сирийским режимом близ иракской границы, которое было заключено между "Хезболлах", сирийским правительством и ИГ". "Коалиция никогда не наносила ударов по конвою, а также не препятствовала доставке продуктов и воды страждущим женщинам и детям [семей боевиков]", - отмечается в заявлении.

В нем говорится, что лидеры коалиции "обсуждали с россиянами ход действий, информируя сирийский режим о возможности исключить женщин и детей из данной ситуации". "Сирийский режим позволяет женщинам и детям страдать в пустыне. Эта ситуация полностью на их совести", - приводятся в документе слова командующего операцией Inherent Resolve генерала Стивена Таунсенда.

"В течение последней недели шесть из 17 автобусов вернулись на территорию, подконтрольную сирийскому режиму, без каких-либо помех со стороны коалиции. Коалиция продолжает отслеживать остальные 11 автобусов и контактировать с представителями российских властей, которые консультируют сирийское правительство", - сообщили в штабе.

На прошлой неделе телеканал Al Mayadeen со ссылкой на заявление шиитской партии "Хезболлах" сообщил, что колонна автобусов с террористами, выведенными 28 августа из горной местности на границе Ливана и Сирии, не может достичь конечной точки маршрута из-за действий ВВС коалиции во главе с США. В заявлении указывалось, что автобусы с боевиками и их семьями застряли в Сирийской пустыне и не могут проехать в город Бу-Кемаль на границе с Ираком. Соглашением о перемирии в Западном Калямуне воспользовались 308 вооруженных членов группировки ИГ. Вместе с их родственниками (670 человек) они добрались до административной границы провинции Дейр-эз-Зор.

Боевикам был обеспечен безопасный проезд через районы, находящиеся под контролем правительственных сил. Однако 30 августа ВВС коалиции нанесли авиаудар и разрушили мост на пути следования колонны. Официальный представитель штаба контртеррористической операции Райан Диллон предупредил, что атаке подвергнутся сами боевики ИГ, если они будут двигаться дальше на восток Сирии. Телеканал Al Arabiya сообщил, что несколько автобусов сумели добраться в субботу до городов Бу-Кемаль и Эль-Маядин, несмотря на угрозы Диллона.