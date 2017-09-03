Reuters: колонна с эвакуированными боевиками ИГ в Сирии разделилась на две части

ТАСС, 3 сентября. Коалиция во главе с США заявила о разделении на две части колонны автобусов с боевиками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), пытающийся достичь территории, подконтрольной ИГ на востоке Сирии. Об этом сообщило в воскресенье агентство Reuters со ссылкой на заявление коалиции.

По его информации, часть колонны находится в Сирийской пустыне, а другая часть вернулась на подконтрольную сирийскому правительству территорию. "Одна группа остается в открытой пустыне к северо-западу от Бу-Кемаля, а другая группа направилась на запад к Пальмире", - сообщила коалиция. Как отмечает Reuters, коалиция заблокировала въезд конвоя ИГ на территорию, контролируемую боевиками на востоке Сирии, близ границы с Ираком, создав котлованы на дорогах и разрушив мосты, - она выступает против сделки по эвакуации, назвав ее "недолговременным решением".

Как сообщает агентство, коалиция заявила, что связалась с Россией для передачи сообщения правительству Сирии о том, что все равно не позволит конвою пройти, и выступила с предложениями по спасению мирных жителей. "Продовольствие и вода были предоставлены конвою", - говорится в заявлении, без приведения каких-либо подробностей.

Кроме того, в коалиции сообщили, что не будут наносить удары непосредственно по конвою, пока там находятся мирные жители, и отметили, что поразили 85 членов ИГ, находящихся близ колонны. Коалиция также нанесла удар по примерно 40 транспортным средствам экстремистов, расположенным близ конвоя, в том числе танку и артиллерийской системе.

В субботу телеканал Al Mayadeen со ссылкой на заявление шиитской партии "Хезболлах" сообщил, что колонна автобусов с террористами, выведенными 28 августа из горной местности на границе Ливана и Сирии, не может достичь конечной точки маршрута из-за действий ВВС коалиции во главе с США. В заявлении указывалось, что автобусы с боевиками и их семьями застряли в Сирийской пустыне и не могут проехать в город Бу-Кемаль на границе с Ираком. Соглашением о перемирии в Западном Калямуне воспользовались 308 вооруженных членов группировки ИГ. Вместе с их родственниками (670 человек) они добрались до административной границы провинции Дейр-эз-Зор.

Боевикам был обеспечен безопасный проезд через районы, находящиеся под контролем правительственных сил. Однако 30 августа ВВС коалиции нанесли авиаудар и разрушили мост на пути следования колонны. Официальный представитель штаба контртеррористической операции Райан Диллон предупредил, что атаке подвергнутся сами боевики ИГ, если они будут двигаться дальше на восток Сирии. Телеканал Al Arabiya сообщил, что несколько автобусов сумели добраться в субботу до городов Бу-Кемаль и Эль-Маядин, несмотря на угрозы Диллона.