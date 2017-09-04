Трамп дал согласие на многомиллиардные поставки оружия Сеулу

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ВАШИНГТОН, 4 сентября. /ТАСС/. Глава Белого дома Дональд Трамп объявил президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину о принципиальном согласии на закупку Сеулом оружия и военного оборудования на миллиарды долларов, а также на снятие ограничений на вес размещенных в Республике Корея боеголовок. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Белого дома, распространенном в понедельник по итогам телефонного разговора лидеров двух стран.
"Лидеры подчеркнули серьезную угрозу, которую представляет всему миру КНДР в свете ее последней провокации. Они договорились довести до максимума давление на Северную Корею, используя все имеющиеся средства", - отмечается в заявлении.
"Президент Трамп дал свое принципиальное согласие на выдвинутую Южной Кореей инициативу снять ограничения на боевую нагрузку ее ракет. Президент Трамп также принципиально одобрил закупку Республикой Корея у США военного оборудования и оружия на сумму в миллиарды долларов", - говорится в документе.
Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.