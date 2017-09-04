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Канцлер Австрии выступил против односторонних мер для решения миграционного кризиса в ЕС

Международная панорама
4 сентября, 23:38 UTC+3 ВЕНА ВЕНА 4, сентября. /ТАСС

Кристиан Керн подчеркнул, что Евросоюзу нужен общий подход для решения этой проблемы

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ВЕНА, 4 сентября. /ТАСС/. Европейскому союзу для успешного урегулирования миграционного кризиса необходим единый подход, односторонние шаги могут привести к изоляции. Об этом заявил в понедельник австрийский канцлер и председатель Социал-демократической партии Австрии Кристиан Керн.

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"Каждый разумный человек хочет, чтобы миграция была сведена к нолю. Но нам нужен общий подход в ЕС, мы должны выработать совместное решение, - сказал Керн. - Канцлер должен искать решение, а не закрываться от других стран. К примеру, мы с Италией успешно ведем переговоры о решении миграционной проблемы".

По словам Керна, в этой связи ЕС нужна разумная миграционная политика. "Общее решение ЕС урегулирует эту проблему в Австрии. Защита границ - ее неотъемлемая часть, но и сами приезжие должны придерживаться наших правил", - отметил австрийский канцлер в эфире телепередачи "Летние беседы" на канале ORF 2, посвященной досрочным выборам в Национальный совет (нижняя палата парламента) Австрии.

Глава правительства Австрии также признал, что урегулированию миграционного кризиса во многом способствует успешная реализация соглашения с Турцией по приему мигрантов. "Теперь надо добиться подобной сделки с Ливией", - добавил он.

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Персоны
Керн, Кристиан
Темы
Проблема нелегальной миграции в Европе
Страны
Италия Турция Австрия
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