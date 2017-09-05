Саммит в Сямэне завершился сессией в формате "БРИКС плюс"

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СЯМЭНЬ /Китай/, 5 сентября. /ТАСС/. Второй и заключительный день работы саммита БРИКС открылся встречей лидеров "пятерки" с главами государств, приглашенных к совместной работе.
Этот формат является инициативой китайского председательства и получил условное обозначение "БРИКС плюс". Как пояснил ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, в этой работе принимают участие руководители пяти развивающихся стран и государств с формирующимися рынками с разных континентов, а не только соседи страны-председателя по региону, как это было раньше. В саммите в Сямэне в качестве приглашенных гостей участвуют президенты Египта, Таджикистана, Мексики, Гвинеи, а также премьер-министр Таиланда.
Перед началом заседания лидеры БРИКС вместе с приглашенными участниками вышли на церемонию совместного фотографирования.
Встречей в формате "БРИКС плюс" саммит в Сямэне завершился.
Следующий саммит состоится в 2018 году в ЮАР, к которой с 1 января перейдет председательство в "пятерке".