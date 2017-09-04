Инвестиции, безопасность и борьба с коррупцией обсуждались на саммите БРИКС

СЯМЭНЬ /Китай/, 4 сентября. /ТАСС/. Лидеры государств БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) провели в понедельник дискуссию по широкому спектру вопросов, в том числе обсудили ситуацию в мировой экономике и глобальное экономическое управление, международные и региональные конфликты, а также вопросы развития и национальной безопасности. Выступивший на саммите президент РФ Владимир Путин предложил коллегам по БРИКС создать общую платформу энергетических исследований, а также углубить сотрудничество в сферах космоса, здравоохранения, информационной безопасности.

Предложения России

Выступая на заседании саммита, российский лидер высказал мнение, что страны БРИКС "могли бы наладить более эффективную кооперацию по освоению космоса". "Полезным представляется более плотное сотрудничество "пятерки" в сфере здравоохранения", - отметил президент РФ. Он также указал на необходимость "сформировать в рамках БРИКС прочную правовую базу в сфере международной информационной безопасности" и "подумать о том, чтобы наладить взаимодействие в сфере СМИ".

Кроме того, Путин предложил странам БРИКС создать общую платформу энергетических исследований, подчеркнув важность укрепления энергодиалога "пятерки". Президент РФ также счел целесообразным "приступить к разработке совместных мер обеспечения равных условий конкуренции на всем пространстве объединения".

Российский лидер напомнил о Стратегии экономического партнерства БРИКС, принятой на саммите в России в 2015 году. "Пришло время адаптировать стратегию к текущим экономическим реалиям и поставить новые амбициозные задачи", - сказал он. "Речь на наш взгляд должна идти о развитии безбарьерной электронной торговли, поддержке малого и среднего бизнеса, повышении эффективности государственно-частного партнерства", - пояснил Путин.

Президент РФ призвал активизировать работу по получению международного кредитного рейтинга Новым банком развития (НБР) БРИКС и по выходу на кредитование в национальных валютах. По линии НБР, сообщил Путин, подготовлен целый ряд крупных инвестиционных проектов. "В скором времени три из них будут реализованы на территории России",- сказал он. "Речь идет о совершенствовании судебной системы, строительстве автодороги под Уфой, а также модернизация водохозяйственных объектов в городах бассейна реки Волга", - пояснил президент.

Китай за расширение сотрудничества

Сотрудничество стран БРИКС приобретает особую важность на фоне тех изменений, которые происходят во всем мире, заявил хозяин саммита, председатель КНР Си Цзиньпин. Международное сообщество ожидает от БРИКС единства в решении международных проблем, что позволит обеспечить более справедливый и рациональный мировой порядок, добавил он.

По мнению председателя КНР, "сотрудничество в формате БРИКС отвечает общим интересам развития пяти стран". "Несмотря на наши различия, у нас общие подходы к вопросам развития отношений, что позволяет нам преодолевать разногласия и добиваться взаимной выгоды", - заявил Си Цзиньпин, добавив, что "потенциал сотрудничества еще полностью не раскрыт".

Китай, продолжил он, готов создать программу обменов в сфере торгово-технического сотрудничества в рамках БРИКС на первоначальную сумму 500 млн юаней ($76,4 млн), а также внести $4 млн на финансирование проектов по линии Нового банка развития. Кроме того, Пекин готов вместе с другими странами БРИКС прилагать усилия для обеспечения действия существующих механизмов экономического взаимодействия в рамках объединения.

"Хотя реалии наших стран отличаются, но мы находимся на совпадающих стадиях развития и имеем одинаковые цели. У всех нас экономики уже вступили в период решения сложнейших задач. Активизация сопряженной стратегии развития и выявлении сравнительных преимуществ в ресурсах, рынках труда помогут укреплению потенциала развития наших пяти стран и активизируют творческие усилия их трехмиллиардного населения", - добавил Си Цзиньпин.

Энергетическое сотрудничество

Лидерами пяти стран была одобрена Сямэньская декларация.

В ней, в частности, была поддержана инициатива России о продолжении диалога о создании платформы энергетических исследований БРИКС. "Настоятельно призываем соответствующие структуры продолжать способствовать совместным исследованиям в сфере энергоэффективности и сотрудничества в области энергетики", - говорится в документе.

Лидеры стран БРИКС высказались в пользу укрепления энергетического сотрудничества в рамках объединения. "Мы будем способствовать развитию открытых, гибких и транспарентных рынков энергетического сырья и технологий в области энергетики. Мы будем вместе продвигать наиболее эффективные методы использования ископаемого топлива и более широкое использование газа, ядерной и гидроэнергии, что будет способствовать переходу к экономике с низким уровнем выбросов, расширению доступа к энергии и устойчивому развитию", - заявили лидеры "пятерки".

Торговля и инвестиции

Лидеры стран БРИКС договорились о дальнейшем совершенствовании и развитии механизмов торговли и взаимных инвестиций. Стороны приветствовали принятие рамочных программ сотрудничества, дорожных карт и основных принципов содействия торговле и инвестициям и их взаимосвязанности, а также наращивание обмена информацией, в том числе по стратегиям действий, укрепление институционного потенциала.

"Эта работа будет проводиться путем активизации совместных усилий по содействию торговле и инвестициям, развития торговли услугами и электронной торговли, взаимодействия по вопросам прав интеллектуальной собственности (с учетом мероприятий по линии ведомств стран БРИКС, курирующих тематику интеллектуальной собственности), расширения экономического и технического сотрудничества, поддержки малых и средних предприятий, а также женского предпринимательства", - говорится в декларации.

Было также одобрено создание Сети электронных портов БРИКС, которая будет функционировать на добровольной основе, а также формирование рабочей группы государств БРИКС по электронной торговле. По инициативе Китая будет проведена Международная выставка импортных товаров в 2018 году. Лидеры БРИКС призвали деловые круги своих стран принять в ней активное участие.

Равенство в интернете

Главы стран БРИКС высказались за равное участие государств в управлении интернетом.

"Мы считаем, что государства должны в равной степени участвовать в развитии и функционировании интернета и управлении им, принимая во внимание необходимость привлечения соответствующих заинтересованных сторон в определенном качестве и с определенными обязательствами", - говорится в Сямэньской декларации.

В документе отмечается, что структуры, управляющие основными интернет-ресурсами и регулирующие их, необходимо сделать более представительными и инклюзивными. "Страны БРИКС продолжат совместную работу при помощи существующего механизма в целях обеспечения безопасного, открытого, мирного и совместного использования информационно- коммуникационных технологий на основе равноправного участия международного сообщества в управлении им", - говорится в декларации.

Борьба с терроризмом и коррупцией

Необходимо при координирующей роли ООН создать широкую мировую антитеррористическую коалицию, указывается в Сямэньской декларации. "Мы призываем к скорейшему завершению работы над всеобъемлющей конвенцией по борьбе с международным терроризмом и ее принятию Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций", - отмечается в декларации.

Лидеры стран "пятерки" осудили "все террористические атаки по всему миру, в том числе в странах БРИКС".

Участники саммита также призвали все страны "придерживаться комплексного подхода в борьбе с терроризмом". "Мы твердо намерены предотвращать растущее распространение террористических идей и бороться со всеми источниками, методами и каналами финансирования террористов", - отмечается в декларации.

Лидеры Бразилии, России, Индии, Китая, ЮАР также поддержали составление сборника материалов о противодействии коррупции в странах БРИКС. В декларации подчеркивается, что "незаконный поток коррупционных доходов препятствует экономическому развитию и подрывает финансовую стабильность". "Мы выступаем за укрепление международного сотрудничества по борьбе с коррупцией, в том числе в рамках профильной рабочей группы стран БРИКС по борьбе с коррупцией, а также по вопросам возвращения активов и поиска лиц, разыскиваемых за коррупционные преступления", - отмечается в документе. В нем также подчеркивается, что коррупция "является глобальным вызовом, который может оказать негативное влияние на рост экономики и устойчивое развитие".

Переговоры РФ с ЮАР и Египтом

Помимо общих мероприятий, лидеры БРИКС проводили двусторонние переговоры. Так, президент РФ Владимир Путин на встрече со своим египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси отметил активное сотрудничество двух стран в вопросах урегулирования региональных конфликтов. "Мы активно сотрудничаем в направлении урегулирования региональных конфликтов, за что я вам очень благодарен. Египет вносит существенный вклад в урегулирование очень острых региональных кризисов", - сказал Путин.

Он также подчеркнул, что отношения России и Египта развиваются позитивно, и практически по всем направлениям стороны находятся в постоянном диалоге.

В свою очередь Абдель Фаттах ас-Сиси сообщил российскому коллеге, что Египет завершил согласование по контракту на строительство Россией АЭС "Эль-Дабаа". "Хочу сказать, что мы закончили все процедуры, связанные с согласованием контракта о строительстве АЭС в Эль-Дабаа. Я очень приветствую этот шаг и очень надеюсь, что вы сможете присутствовать вместе со мной при торжественном подписании", - сказал ас-Сиси.

На встрече с главой российского государства президент ЮАР Джейкоб Зума напомнил Владимиру Путину о своем приглашении посетить страну. "Один из вопросов, который давно откладывается, - это ваш визит в ЮАР. Я уже неоднократно говорил вам о своем приглашении, я снова его повторяю. Может, мы сможем рассмотреть этот вопрос в новых условиях", - сказал Зума.

"Действительно наши отношения развиваются по целому ряду секторов, однако были глобальные тенденции, которые нарушили ход наших отношений. Пора обратить вспять эту тенденцию, посмотреть, что мы можем совместно делать", - сказал он.