Путин предложил расширить сотрудничество стран БРИКС в сферах космоса и здравоохранения

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СЯМЭНЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин предложил странам БРИКС углубить сотрудничество в сферах космоса, здравоохранения, информационной безопасности. С этими инициативами российский лидер выступил в понедельник на заседании саммита в расширенном составе.
"Наши государства могли бы наладить более эффективную кооперацию по освоению космоса, например достичь договоренности о создании спутниковой группировки дистанционного зондирования Земли в целях контроля за изменениями климата, защиты окружающей среды и преодоления последствий стихийных бедствий", - заявил Путин.
"Полезным представляется более плотное сотрудничество "пятерки" в сфере здравоохранения", - отметил президент РФ.
"Необходимо сформировать в рамках БРИКС прочную правовую базу в сфере международной информационной безопасности, подумать о том, чтобы наладить взаимодействие в сфере СМИ, в том числе изучить возможность создания общего телеканала "пятерки" для распространения объективной информации о деятельности БРИКС", - предложил он.