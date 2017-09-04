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Путин предложил расширить сотрудничество стран БРИКС в сферах космоса и здравоохранения

Общество
4 сентября, 9:01 UTC+3 СЯМЭНЬ СЯМЭНЬ 4, сентября. /ТАСС

В частности, президент России предложил обсудить создание спутниковой группировки для контроля за изменениями климата и помощи в ликвидации последствий стихийных бедствий

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СЯМЭНЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин предложил странам БРИКС углубить сотрудничество в сферах космоса, здравоохранения, информационной безопасности. С этими инициативами российский лидер выступил в понедельник на заседании саммита в расширенном составе.

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"Наши государства могли бы наладить более эффективную кооперацию по освоению космоса, например достичь договоренности о создании спутниковой группировки дистанционного зондирования Земли в целях контроля за изменениями климата, защиты окружающей среды и преодоления последствий стихийных бедствий", - заявил Путин.

"Полезным представляется более плотное сотрудничество "пятерки" в сфере здравоохранения", - отметил президент РФ.

"Необходимо сформировать в рамках БРИКС прочную правовую базу в сфере международной информационной безопасности, подумать о том, чтобы наладить взаимодействие в сфере СМИ, в том числе изучить возможность создания общего телеканала "пятерки" для распространения объективной информации о деятельности БРИКС", - предложил он.

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