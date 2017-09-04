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Путин: Египет вносит существенный вклад в урегулирование острых региональных кризисов

Политика
4 сентября, 10:45 UTC+3 СЯМЭНЬ ¶ , СЯМЭНЬ /Китай

Президент также отметил, что отношения РФ и Египта "развиваются позитивно", страны "практически по всем направлениям находятся в постоянном диалоге"

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СЯМЭНЬ /Китай/. 4 сентября. /ТАСС/. Россия и Египет активно сотрудничают по вопросам урегулирования региональных конфликтов, Каир вносит свой вклад в их разрешение, заявил президент РФ Владимир Путин.

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"Мы активно сотрудничаем в направлении урегулирования региональных конфликтов, за что я вам очень благодарен. Египет вносит существенный вклад в урегулирование очень острых региональных кризисов", - сказал Путин на встрече с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.

Встреча президентов проходит на полях саммита БРИКС в китайском городе Сямэнь.

Путин подчеркнул, что отношения России и Египта развиваются позитивно, и практически по всем направлениям стороны находятся в постоянном диалоге. "Что мне особенно приятно отметить, это то, что восстанавливаются экономические связи. За 2016 год рост составил 1,6%, а за первое полугодие этого года уже 14%", - сказал глава государства.

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