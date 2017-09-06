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В Эстонии открывается неформальный саммит министров обороны и иностранных дел ЕС

Международная панорама
6 сентября, 0:22 UTC+3 ТАЛЛИН ТАЛЛИН 6, сентября. /ТАСС

Участники встречи планируют обсудить проблемы безопасности в Европе, на Ближнем Востоке и в других регионах мира

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ТАЛЛИН, 6 сентября. /ТАСС/. Неформальный саммит министров обороны и иностранных дел Евросоюза открывается в среду в столице председательствующей в ЕС Эстонии. Его участники обсудят широкий круг тем, связанных с проблематикой безопасности в Европе, на Ближнем Востоке, а также в других регионах мира.

Визит генсека НАТО

Программу трехдневного саммита откроет генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который прибудет в среду с визитом в Таллин.

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Там у него запланированы переговоры с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, премьер-министром Юри Ратасом, а также главой МИД Свеном Миксером и министром обороны Юри Луйком. Столтенберг и Ратас также намерены посетить военный городок Тапа, в котором размещены солдаты дислоцированного в Эстонии многонационального батальона НАТО.

После встречи с контингентом батальона Столтенберг и Ратас дадут совместную пресс-конференцию.

Министры обороны проведут киберучения

Официальная программа мероприятий министров обороны и иностранных дел ЕС начнется в четверг, 7 сентября. Главы оборонных ведомств начнут день со стратегических киберучений EU CYBRID 2017, в которых, как ожидается, примет участие верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, а также (в качестве наблюдателя) генсек НАТО.

"Это будут первые командно-штабные учения с министрами обороны, им предстоит решить ряд проблем в рамках заданного нами сценария", - пояснил идею учений глава эстонского военного ведомства Юри Луйк. Министр выразил надежду на то, что эти учения "станут толчком для последующих маневров НАТО в области киберобороны, так как сотрудничество ЕС и НАТО является одной из ключевых тем для Эстонии".

По окончании киберучений министры обороны обсудят вызовы безопасности в Северной Африке.

Главы МИД обсудят предотвращение экстремизма

Главы МИД ЕС после совместного обеда в четверг с главами оборонных ведомств обсудят судьбу мирного процесса на Ближнем Востоке, а Могерини даст пресс-конференцию с Луйком.

Министры иностранных дел продолжат работу в пятницу, 8 сентября: у них запланировано обсуждение политики ЕС в области прав человека, а также мер, направленных на предотвращение радикализации и насильственного экстремизма. В тот же день министры проведут рабочий ланч со своими визави из стран - кандидатов в ЕС и стран "Восточного партнерства".

Ситуация на Корейском полуострове - в центре внимания

Еще одной темой неформального саммита ЕС в Таллине станет ситуация вокруг северокорейской ядерной программы.

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Об этом ранее заявил министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер.

"Европейский союз должен поддерживать единую политику в отношении Северной Кореи и в случае необходимости ужесточать санкции в целях предотвращения дальнейшего развития ядерного оружия Северной Кореи", - сказал он, подчеркнув, что для разрешения кризиса на Корейском полуострове нужны "прежде всего мирные решения".

Скандал с аккредитацией журналистов

Неформальный саммит ЕС в Таллине, еще не начавшись, оказался в центре громкого скандала после того, как эстонские власти отказали в аккредитации на него корреспондентам МИА "Россия сегодня".

РФ призвала профильные международные структуры принять меры для недопущения дискриминации российских журналистов в странах Евросоюза. "С недоумением восприняли решение эстонского председательства в Совете ЕС отказать без объяснения причин журналистам МИА "Россия сегодня" в освещении неформальной встречи глав МИД Евросоюза в Таллине 7-8 сентября", - отметили в МИД РФ.

Офис представителя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по вопросам свободы СМИ уже призвал Эстонию пересмотреть свое решение об отказе в аккредитации.

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Персоны
Ратас, Юри Столтенберг, Йенс Кальюлайд, Керсти Могерини, Федерика
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