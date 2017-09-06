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Рахой запросил у высшего консультативного органа доклад о каталонском законе о референдуме

Международная панорама
6 сентября, 23:50 UTC+3 МАДРИД МАДРИД 6, сентября. /ТАСС

Отмечается, что данный шаг необходим для подготовки обжалования со ссылкой на неконституционность

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МАДРИД, 6 сентября. /ТАСС/. Председатель правительства Испании Мариано Рахой попросил Государственный совет (высший консультативный орган правительства) подготовить доклад о каталонском законе о референдуме о независимости. Об этом сообщило в среду агентство Europa Press.

По его информации, данный шаг необходим для подготовки обжалования со ссылкой на неконституционность. Этот документ Совет министров планирует одобрить на экстренном заседании в четверг. Также у премьера запланированы встречи с лидерами партии "Граждане" Альбертом Риверой и Испанской социалистической рабочей партии Педро Санчесом.

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Реальны ли шансы Каталонии провести референдум о независимости?

В среду парламент Каталонии одобрил закон о референдуме о самоопределении, который Мадрид считает противоречащим конституции. Инициативу поддержали сепаратистская коалиция "Вместе "за" и "Кандидаты за народное единство".

В законе говорится, что победа на плебисците сторонников разрыва с Испанией будет означать незамедлительное объявление независимости парламентом Каталонии. В случае их провала будут проведены новые региональные выборы в автономной области. Ожидается, что в скором времени правительство автономии соберется, чтобы официально подписать указ о проведении референдума.

Испанское правительство неоднократно заявляло, что не позволит провести плебисцит, посягающий на единство и целостность пиренейского королевства.

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