Рахой запросил у высшего консультативного органа доклад о каталонском законе о референдуме

Bellator раздаст пять тысяч фигурок Емельяненко перед боем Хендерсон - ФрейреСпорт 7 сентября, 0:09
Надаль: Рублев в 1/4 финала US Open непривычно много ошибалсяСпорт 6 сентября, 23:52
Эксперт: Рублев выходом в четвертьфинал US Open привлек внимание всего теннисного мираСпорт 6 сентября, 23:46
Рублев уступил Надалю в четвертьфинале US OpenСпорт 6 сентября, 23:06
Епанчинцев: хоккеистам "Спартака" не хватило свежести в игре с "Йокеритом"Спорт 6 сентября, 22:46
Парламент Каталонии одобрил закон о референдумеМеждународная панорама 6 сентября, 22:37
Матч отбора ЧМ-2018 ЮАР - Сенегал будет переигран из-за нечестного судействаСпорт 6 сентября, 22:37
Памятник Александру Пушкину открыли после реставрации в центре МосквыОбщество 6 сентября, 22:04
США предлагают ввести нефтяное эмбарго против КНДР и заморозить активы Ким Чен ЫнаМеждународная панорама 6 сентября, 21:44
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МАДРИД, 6 сентября. /ТАСС/. Председатель правительства Испании Мариано Рахой попросил Государственный совет (высший консультативный орган правительства) подготовить доклад о каталонском законе о референдуме о независимости. Об этом сообщило в среду агентство Europa Press.
По его информации, данный шаг необходим для подготовки обжалования со ссылкой на неконституционность. Этот документ Совет министров планирует одобрить на экстренном заседании в четверг. Также у премьера запланированы встречи с лидерами партии "Граждане" Альбертом Риверой и Испанской социалистической рабочей партии Педро Санчесом.
В среду парламент Каталонии одобрил закон о референдуме о самоопределении, который Мадрид считает противоречащим конституции. Инициативу поддержали сепаратистская коалиция "Вместе "за" и "Кандидаты за народное единство".
В законе говорится, что победа на плебисците сторонников разрыва с Испанией будет означать незамедлительное объявление независимости парламентом Каталонии. В случае их провала будут проведены новые региональные выборы в автономной области. Ожидается, что в скором времени правительство автономии соберется, чтобы официально подписать указ о проведении референдума.
Испанское правительство неоднократно заявляло, что не позволит провести плебисцит, посягающий на единство и целостность пиренейского королевства.