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Fox: глава подготовившей досье на Трампа фирмы ничего не раскрыл в Конгрессе США

Международная панорама
7 сентября, 4:39 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 7, сентября. /ТАСС

Члены комитета посчитали "бесполезными" документы, предоставленные им главой Fusion

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НЬЮ-ЙОРК, 7 сентября. /ТАСС/. Глава фирмы, занимавшейся составлением так называемого досье на президента США Дональда Трампа, не предоставил никакой полезной информации членам сенатского юридического комитета Конгресса, расследующего предполагаемое вмешательство РФ в американские выборы. Об этом сообщил в среду телеканал Fox News.

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Речь о сооснователе и главе базирующейся в Вашингтоне компании Fusion GPS Гленне Симпсоне. Встреча прошла 23 августа за закрытыми дверьми и длилась несколько часов. Симпсон отказался отвечать на вопросы про размер вознаграждения за подготовку "досье" и про источники изложенных в нем сведений.

По данным Fox News, глава Fusion передал комитету около 40 тыс. документов, касающихся деятельности его фирмы. Однако большинство из них были нечитабельны. Члены комитета охарактеризовали эти документы "бесполезными и демонстрацией неуважения" к законодателям. Кроме того, Симпсон с адвокатом Джошем Леви вынудили сенаторов дать обещание хранить в тайне стенограмму встречи и предать ее гласности не раньше, чем он проверит ее точность.

Подготовка так называемого досье на Трампа велась с 2015 года по заказу сторонников Республиканской партии США, выступавших с резкой критикой в адрес миллиардера. Запрос на сбор данных о скандалах вокруг Трампа, а также его слабостях получила Fusion GPS, возглавляемая Симпсоном, бывшим журналистом газеты The Wall Street Journal. Позднее к работе над досье был подключен экс-агент спецслужб Великобритании Кристофер Стил. По данным The New York Times, когда стало понятно, что Трамп является наиболее вероятным претендентом на выдвижение кандидатом в президенты, республиканцы прекратили финансирование работы Fusion GPS, однако их инициативу сразу же перехватили демократы.

Председатель юридического комитета Сената республиканец Чак Грассли заявил ранее, что намерен расследовать деятельность Fusion GPS. В частности, это касается вопроса о том, не получала ли данная фирма денег от РФ за составление досье. В нем, в частности, утверждалось, что российские спецслужбы якобы обладают информацией личного и финансового характера, дискредитирующей Трампа. Последний назвал тему досье и соответствующие публикации в СМИ фальшивкой и политической охотой на ведьм.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле тему доклада о якобы имеющемся у Москвы компромате на Трампа считают закрытой, так как подобные фальшивки не стоят внимания.

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Трамп, Дональд Песков, Дмитрий Сергеевич
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