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Столтенберг: НАТО и ЕС укрепят сотрудничество в киберсфере

Международная панорама
7 сентября, 10:54 UTC+3 ТАЛЛИН ТАЛЛИН 7, сентября. /ТАСС

Генсек НАТО добавил, что вместе с министрами ЕС примет участие в стратегических киберучениях EU CYBRID 2017

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ТАЛЛИН, 7 сентября. /ТАСС/. НАТО и ЕС укрепят взаимодействие по противодействию киберугрозам, заявил в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг в Эстонии.

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"Мы сталкиваемся с множественными угрозами в киберсреде, в течение последнего года мы увидели, что число атак на сети стран НАТО увеличилось на 60%. Поэтому важно работать совместно с ЕС, нашими союзниками и странами членами по противодействию кибератакам", - заявил он перед началом неформального саммита министров обороны ЕС в Таллине.

Столтенберг добавил, что вместе с министрами ЕС примет участие в четверг в стратегических киберучениях EU CYBRID 2017, в ходе которых министрам обороны предстоит решить ряд проблем в рамках заданного сценария. По словам генсека альянса, совместные учения ЕС и НАТО в области киберзащиты будут продолжаться и в дальнейшем.

"ЕС станет полноценным участникам учений НАТО Cyber Coalition позднее в этом году", - сказал он.

Неформальная встреча министров обороны и иностранных дел ЕС в Таллине проходит 6-8 сентября.

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