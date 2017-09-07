Столтенберг: НАТО и ЕС укрепят сотрудничество в киберсфере

ТАЛЛИН, 7 сентября. /ТАСС/. НАТО и ЕС укрепят взаимодействие по противодействию киберугрозам, заявил в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг в Эстонии.

"Мы сталкиваемся с множественными угрозами в киберсреде, в течение последнего года мы увидели, что число атак на сети стран НАТО увеличилось на 60%. Поэтому важно работать совместно с ЕС, нашими союзниками и странами членами по противодействию кибератакам", - заявил он перед началом неформального саммита министров обороны ЕС в Таллине.

Столтенберг добавил, что вместе с министрами ЕС примет участие в четверг в стратегических киберучениях EU CYBRID 2017, в ходе которых министрам обороны предстоит решить ряд проблем в рамках заданного сценария. По словам генсека альянса, совместные учения ЕС и НАТО в области киберзащиты будут продолжаться и в дальнейшем.

"ЕС станет полноценным участникам учений НАТО Cyber Coalition позднее в этом году", - сказал он.

Неформальная встреча министров обороны и иностранных дел ЕС в Таллине проходит 6-8 сентября.